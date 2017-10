El Museu Thyssen celebra els 25 anys

El Museu Thyssen-Bornemisza, que va obrir les seves portes a Madrid el 9 d'octubre del 1992, ha estat celebrant durant tot aquest mes d'octubre el seu 25è aniversari. La commemoració especial continua avui amb una festa amb personalitats de la cultura i de la política.

La celebració es farà dins del Museu, motiu pel qual durant tot el dia l'espai ha estat tancat al públic. A la festa, que es farà al vespre, hi assistiran persones que durant aquests 25 anys han tingut una relació amb el Museu, com Mario Vargas Llosa, el director honorari del museu Tomàs Llorens, duc d'Alba, l'arxiduquesa Francesca von Habsburg-Lothringen, entre d'altres. A més, també hi haurà alguns dels exministres de Cultura i hi intervindran Carmen Cervera-Thyssen, la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

Durant l'octubre, el Thyssen ha estat programant diversos actes per celebrar l'aniversari. Un d'ells acaba demà, 31 d'octubre, l'últim dia en el qual es podran veure algunes de les pintures més importants de la col·lecció Thyssen a través de les pantalles que s'han col·locat a les tres façanes del Palacio de Villahermosa, edifici on hi ha el Museu.

Entre els actes destaquen les jornades de portes obertes que es van fer el cap de setmana del 7 i 8 d'octubre, on es va poder visitar lliurement la col·lecció permanent que té el museu. Amb motiu de les celebracions també s'han fet diverses exposicions especials com «Thyssen 25», la col·lecció de fotografies procedents de l'arxiu del museu i personal de la Baronessa Thyssen.