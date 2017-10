Una novel·la que parla amb humor de conflictes entre pares i fills del barceloní Victor García Tur, premi Just M. Casero

La 37a edició del premi Just Manuel Casero ha estat per a 'Els romanents o brevíssima relació d'heretges'. Sota el pseudònim de John Ball, el guanyador és l'escriptor barceloní Víctor García Tur. Aquest certamen de novel·la curta el convoca la Llibreria 22 de Girona i el premi és la seva publicació per l'editorial Empúries, 2.200 euros i una escultura. El manuscrit de García Tur s'ha imposat als 33 originals presentats aquest any. La seva història passa pel sedàs de l'humor la relació entre pares i fills de la nostra època. El jurat n'aplaudeix "la intel·ligència de la construcció i el matisat sentit de l'humor" que desprèn el barceloní en el seu relat. El text fusiona elements de la generació mil·lennista amb un text de Norman Cohn sobre l'Edat Mitjana. D'altra banda, 'Lliçó d'anatomia' de Carles Lapuente ha quedat finalista de l'edició d'enguany. El jurat ha aplaudit "la qualitat" de molts dels textos presentats en l'edició 2017.

La nova novel·la de Victor García Tur, 'Els romanents o brevíssima relació d'heretges', s'ha emportat el premi Just Manuel Casero. El jurat del certamen ha volgut posar en valor l'obra com "una peça singular i atractiva" que presenta "un gran domini dels diversos tipus de llenguatge".

La protagonista de la història és la relació entre una parella i el seu fill. Una parella idealista que es troba en el moment d'assumir els "ideals perduts i obsessions juvenils". Des del seu domicili, la mare observa "les dèries" del seu fill de 17 anys. El discurs narratiu es basa en aquesta observació, un diari personal i un document que funciona "com un codi on anar a desxifrar" el comportament de l'adolescent.

Aquest document és l'original 'The Pursuit of the Millenium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchist of the Middle Ages' de Norman Cohn. García Tur aprofita aquest text sobre misticisme medieval per fer "de contrapunt" a "la deriva" del fill adolescent.

La proposta literària acaba amb un sentit de l'humor que el jurat qualifica de "matisat". La "caiguda als inferns" de l'adolescent mil·lennista serveix per parlar del present, de "les il·lusions perdudes" i de "derives radicals", entre d'altres temàtiques.

Víctor García Tur és un novel·lista barceloní nascut el 1981. Entre la seva obra hi ha el premi Documenta que atorga l'Editorial Empúries. El darrer gran reconeixement de García Tur va ser el premi Marian Vayreda amb 'Els Ocells', obra publicada també per Empúries.

Justament és aquesta editorial la que li publicarà 'Els romanents o brevíssima relació d'heretges'. L'obra veurà la llum a principis de l'any que ve ja és un dels premis pel guanyador, juntament amb 2.200 euros i una escultora de Glòria Bosch. El jurat n'ha fet l'elecció per majoria.

Carles Lapuente, finalista

El Just M. Casero d'aquest any té com a finalista 'Lliçó d'anatomia'. L'autor, Carles Lapuente, proposa un "llarg soliloqui" d'un escriptor que vol arribar a ser l'escriptor austríac Thomas Bernhard. Aquest monòleg passa per diferents estats d'ànim que atribueix a Bernhard. El punt de partida és el quadre de Rembrandt 'La lliçó d'autonomia', que serveix de fil discursiu.

El jurat destaca de l'original de Lapuente com ensenya "els conflictes d'identitat, els dubtes i les giragonses que condueixen a la construcció d'una veu pròpia". Lapuente és originari de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) però viu a Vigo, a Galícia, on fa de cuiner.

A la tercera votació, el jurat del guardó va descartar l'obra 'Alguns ocells muts' d'Òscar Palazón. En total, al premi Just M. Casero s'hi ha presentat 33 originals.



El premi

Aquest certamen literari l'organitza la Llibreria 22 de Girona. El guardó homenatja al polític i periodistes Just M. Casero, mort el 1981. L'any passat el guanyador va ser 'El veler magenta' de Jaume Puig.

El jurat de la 37a edició l'han integrat Mita Casacuberta, Josep Maria Fonalleras, Imma Mrino, Vicenç Pagès, Eva Vázquez i Jordi Gispert. Entre els guanyadors històrics del Just M. Casero hi ha el mateix Fonalleras i noms com Oriol Ponsatí-Murlà, Joan-Daniel Bezsonoff o Miquel Fañanàs