Una notícia «esperada» per a Joaquim Salvi

Per a Joaquim Salvi, actual director de l'Escola Politècnica Superior i fins ahir únic candidat a la rectoria de la UdG, l'anunci de Sergi Bonet no és cap sorpresa. En declaracions a Diari de Girona, Salvi va explicar que «tot i que Bonet va dir que només optava a una legislatura, ja havia avisat en els últims anys de la possibilitat de tornar a presentar-se. És molt normal que hagi pres aquesta decisió, encara que hagi tardat a fer-ho oficial».

No obstant això, l'anunci de Sergi Bonet no alterarà els plans de Joaquim Salvi. «El passat mes de març vaig oficialitzar que em presentaria. Durant tot aquest temps, a les estones lliures, he anat treballant en el projecte i formant equip. Actualment tenim un programa bastant complet» assegura Salvi, quan tot just falta un mes per la celebració de les eleccions.

Salvi assegura que si va anunciar la seva candidatura amb temps, va ser per «socialitzar» el missatge, «parlant i escoltant la comunitat universitària» per veure «quines són les seves inquietuds» i «configurar» el seu programa. Així mateix, Salvi reitera que no ha decidit presentar-se «com una oposició a l'actual rector» sinó que ho fa per oferir «un projecte nou i engrescador» amb el qual vol construir «una nova universitat» sense oblidar «tot el que s'ha fet en el passat» però «mirant al futur».