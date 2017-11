El Bòlit enceta nova etapa estrenant seu al Pou Rodó

El Bòlit compta des d'ahir amb una nova seu a la plaça Pou Rodó de Girona. El nou espai va ser inaugurat ahir a la tarda amb l'exposició Irrepetible de l'artista Mayte Vieta, en un acte que va comptar a amb l'assistència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el regidor de Cultura, Carles Ribas, i la directora del Bòlit, Carme Sais. El nou Bòlit compta amb sala d'exposicions, espai educatiu, biblioteca i acull també les oficines del Centre, complementant així els espais expositius del Bòlit_LaRambla i Bòlit_StNicolau.

Amb aquesta incorporació el Bòlit vol incrementar la seva presència i actuació com a centre d'art contemporani de referència de la ciutat i de les comarques gironines, així com esdevenir «un espai de trobada de la comunitat artística del territori i, al mateix temps, al servei dels veïns i veïnes del barri», segons s'explica en un comunicat de premsa.

L'exposició que serveix per inaugurar la nova seu del Bòlit recull bona part dels darrers treballs artístics de la blanenca Mayte Vieta. Un conjunt d'escultures i fotografies, que conviden a fer un recorregut entre l'espai, el temps i l'emoció, en un intent de capturar un instant precís, únic i que ens remet al títol de la mostra.

Les obres exhibides són el resultat d'una recerca sobre la nostàlgia, a partir de temes personals que també son universals com el sentit de la vida, la família, la maternitat, la infància o la memòria. En elles hi destaquen la llum, el temps i l'espai com a elements que interpel·len directament l'espectador.

Les imatges fotogràfiques mostren uns objectes i espais que transmeten la sensació de solitud i d'angoixa vital que produeix la pèrdua d'una persona estimada evidenciant el sentiment de buidor que ha embargat l'artista per la mort de la seva pròpia mare. Però també hi és present l'esperança i el futur en forma de la imatge del fill que dona continuïtat al cicle vital que es repeteix en la història d'una família.