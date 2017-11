Núria Graham edita «Does It Ring A Bell?», segon disc evocador i auster

La cantant i compositora catalana Núria Graham va llançar ahir al mercat Does It Ring A Bell?, un disc que acaba de veure la llum i reuneix deu temes evocadors i austers, fidels a les seves arrels indie-folk, que llisquen cap al sunshine pop i la psicodèlia. Graham, que va debutar amb 16 anys, acaba d'editar amb 21 anys el seu segon disc, sense comptar l'EP de quatre temes In The Cave, que va gravar l'any passat. La vigatana torna a compondre en anglès, idioma que li resulta molt natural perquè el seu pare és irlandès. Does It Ring A Bell? arrenca amb la frase «It's time to grow up, girl!», a manera d'autoafirmació, i es tanca amb una altra revelació: «Sometimes I do get what I want».