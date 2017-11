Temporada Alta vincula educació i art en un nou seminari

La ciutat de Girona acollirà del 10 al 12 de novembre un seminari de formació en diversitat, arts i educació que tindrà lloc en el marc del festival Temporada Alta i que servirà de punt de trobada entre professionals d'aquests àmbits. Segons informa l'organització, la idea és que els artistes entrin en les aules i aportin la seva experiència, així com analitzar i aprofundir en el seu poder transformador i aplicar aquest potencial al procés educatiu.

La primera jornada serà oberta a tota mena de públic, mentre que les dues altres se centraran en tallers pràctics destinats a professionals de l'art i a mestres. El projecte, denominat A Tempo, s'emmarca en el festival Temporada Alta, que té lloc aquesta tardor a Girona, i compta amb la col·laboració de la Fundació Banc de Sabadell.

El seminari comptarà amb figures de renom internacional com el professor d'Estudis Culturals i Mitjans de la Universitat de Califòrnia, Toby Miller, que oferirà la ponència inaugural. Aquest investigador és tota una eminència en el camp dels estudis culturals i les indústries creatives, amb un incís especial a la ciutadania cultural. Posteriorment hi haurà una presentació de projectes en funcionament a escoles i instituts de la província de Girona, formats per tàndems d'artistes i docents, que explicaran la seva experiència.

Les jornades també comptaran amb la filòsofa Marina Garcés, que parlarà sobre Educació i emancipació, davant d'una fila zero d'experts del món de les arts, l'educació i les polítiques culturals (Alfons Martinell, Àngels Margarit, Josep Ramon Llobet, Judit Vidiella, Mostafà Shaimi, Laia Serra, Ferran Cortés, Xavier Besalú, Carlos Almela i Laia Colell).

Dissabte 12 de novembre, començarà la part més pràctica del seminari (de pagament), orientada a la formació professional. Hi haurà tallers de dansa amb Cesc Gelabert, i amb Barbara Van Hoestenberghe i Lola Robles; una sessió plenària sobre intercanvis interculturals a través de les arts amb CharlotteSvendler; tallers d'improvisació i creació musical amb Oriol Ferré, i Quico Pugés; una proposta de Basket Beat, etc.