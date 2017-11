Diari de Girona et convida al teatre a la Sala La Planeta

Diari de Girona sorteja entre els seus lectors sis entrades dobles per veure l'obra de teatre 'Barbes de balena' a la Sala La Planeta. La representació es farà aquest divendres 3 de novembre a les 21 h. Per optar a les entrades només has d'enviar un correu electrònic a participacio@ddgmedia.cat indicant els teu nom, cognoms i DNI.

Divendres al migdia sortejarem les entrades entre tots els participants.



L'argument

Barbes de balena fa un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857 1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya i a l´estat espanyol. La seva va ser una carrera plena d´obstacles, que va anar superant, per exercir una professió aleshores vetada a les dones. A partir de la seva figura, fem memòria de les nostres àvies, besàvies?, i reflexionem sobre les dones d´avui en dia, sobre nosaltres.

Elles portaven cotilla, i nosaltres? Ens hem tret realment les cotilles reals i figurades que ens constrenyen?



Intèrprets : Ariadna Cabiró, Núria Cuyàs, Laura López i Anna Romaní.

: Ariadna Cabiró, Núria Cuyàs, Laura López i Anna Romaní. Dramatúrgia : Anna Maria Ricart.

: Anna Maria Ricart. Direcció : Mònica Bofill.

: Mònica Bofill. Composició musical : Ariadna Cabiró. Coreografia: Anna Romaní.

: Ariadna Cabiró. Coreografia: Anna Romaní. Escenografia i vestuari : Maria Albadalejo.

: Maria Albadalejo. Il·luminació : Laura Clos "Closca"

: Laura Clos "Closca" Fotografia promocional : Núria Gámiz.

: Núria Gámiz. Fotografia espectacle : Raimon Cabiró.

: Raimon Cabiró. Estudiant en pràctiques : Laura Solé.

: Laura Solé. Producció: Marina Marcos.

