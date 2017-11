Temporada Alta estrena la producció britànica «Golem», de la companyia anglesa 1927

El festival Temporada Alta arriba a l'equador de l'edició d'enguany programant tres espectacles de prestigi internacional. Demà divendres, el Teatre de Salt acollirà l'estrena a Catalunya de Las Ideas, de l'argentí Federico León; Golem, de la companyia britànica 1927 es podrà veure demà i dissabte a El Canal i Saloon, de la companyia canadenca Cirque Eloize, es veurà en tres funcions al teatre municipal també divendres i dissabte.

Golem, de la cia 1927, companyia que el 2016 va portar La Flauta màgica al Teatre del Liceu de Barcelona, s'estrenarà a Catalunya en el marc de Temporada. Agafant l'antic folklore jueu del Golem -la història d'un home que modela una criatura d'argila perquè treballi per a ell- com a punt de partida, el muntatge no és una relectura o adaptació del mite, sinó una història original, una exploració sobre l'home i les seves màquines.

1927, companyia anglesa que des del seu naixement el 2005 ha fascinat el món amb el seu extraordinari imaginari teatral, agafa aquest vell mite de l'home de fang per recrear l'estètica de les avantguardes d'entreguerres, imaginari molt estimat per uns creadors que també senten una gran fascinació pel cinema mut. Golem és una hipnòtica novel·la gràfica –l'espectacularitat de l'element visual és marca de la casa– sobre un món futur distòpic on sembla imprescindible conviure amb un exèrcit d'esclaus. Aquesta faula és una producció aclamada arreu amb un aclaparador èxit des de la seva estrena a Salzburg i Londres.

Amb direcció de Suzanne Andrade, el muntatge compta amb Genevieve Dunne, Nathan Greogry, Philippa Hambly, Rowena Lennon i Felicity Sparks com a intèrprets. 1927 és una companyia de teatre fundada per la directora, escriptora i actriu Suzanne Andrade i l'animador i il·lustrador Paul Barritt que ha rebut nombrosos reconeixements.

La companyia, ubicada a Margate i Londres, està especialitzada a combinar actuació i música en directe amb l'animació i el cinema per crear unes representacions fílmiques màgiques. La visió principal de 1927 és l'exploració de la relació entre la interpretació en directe i l'animació amb l'objectiu de crear actuacions en viu dinàmiques i innovadores.



Circ de prestigi internacional

De la seva banda, Saloon és l'altra producció internacional que es veurà aquest cap de setmana en el marc de Temporada Alta. El millor circ arriba a Girona de la mà de Cirque Eloize, la companyia canadenca que ja va visitar el Festival l'any passat amb Cirkopolis i que enguany actuarà al Teatre Municipal els dies 3 i 4 de novembre. Aquesta estrena a l'Estat Espanyol combina la música i les acrobàcies amb l'imaginari del western. Amb 8 acròbates, 3 músics i molta, molta diversió, Saloon transporta al públic a un petit poble enmig del desert d'una Amèrica encara en construcció. El ferrocarril s'està construint i dia rere dia els vilatans es troben a la taberna per riure, explicar-se històries i enamorar-se.

Finalment, el darrer espectacle internacional de la setmana és Las Ideas, de Federico León. El millor teatre argentí d'un dels creadors més aclamats del moment es podrà veure aquest divendres a el Teatre de Salt. Un artista interpretat pel propi director, Federico León, i el seu col·laborador, interpretat per Julián Tello, són a l'estudi treballant en un projecte artístic. El que sembla una trobada informal entre dos amics s'acaba convertint en una intensa jornada creativa que els espectadors poden observar des de dins i des de fora. Un joc de metaficció, de teatre dins del teatre, d'intencionada ambigüitat entre realitat i ficció.

Els Cirque Éloize han construït un western ple d'acrobàcies, personatges de tot tipus i situacions inesperades, una festa entranyable i esbojarrada a ritme de Johnny Cash i Leadbelly que fascinarà grans i petits.

Las ideas és un projecte molt personal de León, un dels referents actuals del teatre independent que cerca nous reptes dramàtics des que, amb només 22 anys, va triomfar amb Cachetazo de campo. Las Ideas és un muntatge que s'emmarca dins el Cicle Connexió Iberoamèrica.