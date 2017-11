«Volem emborratxar en Putin a l'escenari»

Tan malament està el periodisme que també hagin de cantar?

El món del periodisme està molt malament, però el de la música també. El que passa és que dona més alegries sortir a l´escenari a fer el capullo que aguantar com el fan els altres.

Així doncs, m´acceptarien per fer un trio, i perdó per l´expressió?

Tot és parlar-ho. No creiem que hi hagi problema, en aquest grup fem el que ens dona la gana.

Sergio y Estíbaliz, Simon & Garfunkel, vostès... En els duets musicals sempre hi ha sexe?

(Riallada) En el nostre cas, no hi ha sexe, però hi ha tota la resta. Compartim coses molt íntimes, ens coneixem des que teníem 12 anys. Miri si compartim coses que hem compartit fins i tot llit. Però sense sexe.

S´emmirallen en Pimpinela?

Pimpinela precisament, no. La gent no ho sap, però som molt melòmans, ens agrada tot tipus de música, tant podem escoltar Los Chichos com The Clash.

La moda de depilar-se està acabant amb l´ecosistema de les pobres ladilles, incloses les russes?

Per això nosaltres apostem pel pèl, perquè no s´extingeixin. El grup es diu així precisament perquè les nostres cançons són tan enganxoses com aquests animalets. De tota manera, millor practicar el sexe segur.

Quan està prevista la primera actuació de Ladilla Rusa a Moscou?

Esperem que aviat, però posem la condició que vingui en Putin. El volem emborratxar a l´escenari i comprovar allà mateix si té o no té ladilles. Li fotrem un repàs a ritme de Raffaella Carrá.

Com aconsegueixen pronunciar correctament Macaulay Culkin?

No ho aconseguim, és un nom que cadascú diu a la seva manera. Malauky Culin? Maculin Caulay? Nosaltres fem el que podem.

Què fan quan els pares els deixen sols a casa?

Beure rom amb cola i ballar al menjador en calces i en calçotets.

Cadascú la peça que li correspon?

Sí, això sí.

M´agrada la cançó «Bebo. De bar en peor». Hi ha més savis al bar que al parlament?

És clar, per això reivindiquem el bar com a espai col·lectiu. Al bar entres a formar part d´un grup de persones que no coneixes de res. Al bar hi fem grans reflexions sobre tots els temes, des de l´amor a les borratxeres de Las Grecas.

Què és l´últim que han après al bar?

Miri, al bar del TAV vam descobrir que El Zorro viatja en TAV. Hi havia un senyor igual que ell, segurament era ell. Vam començar a elucubrar sobre la història que l´havia dut allà.

M´ensumo una cançó.

És bastant probable.