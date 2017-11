Som Cultura arrenca amb una vintena d'activitats familiars aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana es posa en marxa la segona edició de Som Cultura, el mes de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, que tindrà lloc del 4 al 26 de novembre en una quarantena de municipis gironins. Organitzat pel Club de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el festival ofereix una selecció d'activitats culturals genuïnes per descobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i d'espectacles de les comarques gironines.

El festival arrenca amb un primer cap de setmana amb una vintena de propostes per als més petits recollides en l'eix Som Cultura Familiar. Les activitats s'iniciaran avui dissabte amb la trobada d'instagramers #InstaSomCultura que tindrà lloc a Figueres i que inclourà un circuit fotogràfic guiat per la ciutat descobrint els racons i els espais on persisteix la memòria daliniana, la visita al Museu del Joguet de Catalunya i al Museu Dalí.

Molts museus de les comarques gironines han programat propostes familiars aquest primer cap de setmana, amb visites guiades al castell de Gala i Salvador Dalí a Púbol i a la Casa-Museu Salvador Dalí a Portlligat per saber més del geni empordanès; un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres per descobrir la història del joc des d'una mirada de gènere; una cercavila pel Museu dels Sants d'Olot per conèixer la faràndula local o una visita teatralitzada amb el professor Sioux Plau per l'exposició La llanterna màgica i la imatge digital al Museu del Cinema de Girona.

Altres propostes destacades per al cap de setmana familiar del Som Cultura són un taller per convertir-se en arqueòlegs al Museu d'Arqueologia d'Empùries o una ruta en burricleta per diversos pobles del Baix Empordà per cercar pistes amagades que permetran a tota la família conèixer el passat iber, romà i feudal d'aquests municipis.



Quatre eixos principals

En aquesta segona edició, les experiències culturals s'han estructurat en quatre eixos: Som Cultura Familiar, Som Cultura Popular, Som Cultura Activa i Som Cultura Patrimonial, amb la voluntat d'oferir una programació variada per a diversos públics i agrupada per temàtiques.

Després del primer cap de setmana de propostes familiars, el segon i tercer cap de setmana estaran dedicats a la cultura popular i activa amb un recorregut pels escenaris on la sèrie Joc de trons va gravar alguns dels capítols de la sisena temporada. L'últim es dedicarà exclusivament al patrimoni, amb més de trenta activitats com visites guiades o teatralitzades a monuments com els monestirs de Sant Feliu de Guíxols, Ripoll o Sant Pere de Rodes o a les catedrals de Girona i Castelló d'Empúries.

El dia de clausura del festival, el 25 de novembre, tots els museus oferiran diferents tallers i, a la nit, s'ha organitzat el concert Reviu Mozart a la Catedral de Girona, a càrrec del duo Carles&Sofia Piano, que interpretarà el rèquiem de Mozart a quatre mans al piano.

En molts casos s'han programat visites guiades o teatrals o activitats en conjunts o espais monumentals gironins com els monestirs de Sant Feliu de Guíxols, Ripoll o Sant Pere de Rodes; les catedrals de Girona i Castelló d'Empúries; el castell de Rocabruna o la ciutat ibèrica d'Ullastret.

La primera edició del festival d'experiències culturals Som Cultura va reunir l'any passat un total de 1.749 assistents en la setmana d'activitats i promocions proposades per les 40 entitats i empreses culturals de la província. Una de les propostes amb més bona acollida va ser el cap de setmana de pel·lícula amb Pandora y el holandés errante, que va congregar més de 800 visitants.