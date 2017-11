Suspenen el festival Lluèrnia en senyal de protesta «per la repressió» que viu Catalunya

El festival de foc i llum d'Olot (Garrotxa) Lluèrnia, que s'havia de celebrar el pròxim 11 de novembre, ha quedat suspès en senyal de protesta "per la repressió" viscuda a Catalunya i per permetre la màxima participació en la manifestació que les entitats sobiranistes han convocat per a aquell dia.

En un comunicat emès per l'organització del festival, recorden que el seu objectiu és "apoderar-se dels carrers per aconseguir que siguin un espai de trobada, de festa i de reivindicació de l'art i la cultura".

"En aquests moments excepcionals que viu el nostre país, els carrers han d'acollir i transmetre el crit de llibertat, el testimoni de la lluita pacífica i el compromís de molts ciutadans que a la mateixa hora que tenia previst encendre els carrers d'Olot es manifestaran a Barcelona", han assegurat.

No obstant això, l'organització ha emplaçat el públic que visita cada any el festival a participar de la pròxima edició, que se celebrarà el dissabte 10 de novembre de 2018.

Lluèrnia aposta perquè divendres que ve, dia 10, "en senyal de protesta per la repressió que estem vivint" i per exigir "l'alliberament dels quals estan injustament a la presó", els veïns de la població gironina encenguin espelmes als balcons, finestres i aparadors.