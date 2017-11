Norma Vila guanya el primer premi de l'Acocollona't amb un curt vampíric

El concurs de cinema fantàstic i de terror de Girona Acocollona't va tancar dissabte la seva 7a edició fent públic el seu palmarès. D'entre els més de 500 curtmetratges rebuts, el curt Jules D. de Norma Vila s'ha alçat amb el primer premi, guardonat amb 600 euros. L'obra de Vila és una emotiva reflexió sobre el vampirisme amb «una excel·lent posada en escena i un disseny de producció al servei de la trama», ha destacat el jurat, presidit per Iván Villamel, autor del curtmetratge Mr. Dennton.

El segon premi del concurs, de 400 euros, ha anat a Bye Bye Baby, una versió embruixada dels films de «psychokillers» dirigida per Pablo S. Pastor, de la qual el jurat ha destacat «l'excel·lent estètica al servei d'una història que juga amb el gènere i manté la tensió fins als instants finals».

El drama de ciència-ficció Caronte, de Luis Tinoco, ha estat guardonat amb el premi del públic, premiat amb 300 euros. En aquesta edició, l'Acocollona't ha rebut també participació internacional.



Acocoexprés



Els curts participants a l'Acocoexprés, el concurs de curts fets en 24 hores, havien d'incloure enguany un globus groc a la trama. Els premiats han estat dos peculiars filmets sobre psicòpates. L'hiperbòlic Ultra Mega Slasher, d'Ivan Mulero, s'ha coronat amb el primer lloc, amb un premi de 500 euros, i el segon lloc, recompensat amb 250 euros, ha anat a parar a mans de diversos alumnes de l'ERAM pel curtmetratge I'm yellow.

Per tercer any consecutiu, l'Acocollona't ha ofert una sèrie d'actes diversos, com la projecció dels curts participants, presentacions de llibres, xerrades, i també la Zombiewalk. Més d'un miler i mig de persones han participat de les activitats, segons l'organització.