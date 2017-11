La censura prohibia o bé feia tapar parts d'algunes imatges

Lluís Benejam és dipositari també de nombrosos fotocroms que van patir censura, principalment els que mostren actrius i actors nus amb els atributs tapats amb una floreta o una estrella sobreposada en negre. Films com A su excelencia le gustan la mujeres (1972) o Aberraciones sexuales de una mujer casada (1981) en són exemples representatius. Segons el col·leccionista, «la censura complia el paper d'assenyalar primer i suprimir després tot el que es presentés com a insuportable per a la ciutadania des de la perspectiva política, cultural, social», en relació amb les creences dominants.