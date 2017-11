El col·leccionista Lluís Benejam penja a la xarxa 34.286 fotocroms de 5.761 pel·lícules

El col·leccionista Lluís Benejam ha penjat a internet un total de 34.286 fotocroms corresponents a 5.761 pel·lícules estrenades a partir de l'any 1923 i fins als anys 2005-06, amb títols tan evocatius com Un dia a Nova York (1949), amb Gene Kelly i Frank Sinatra; Viatge al centre de la Terra (1959), amb Pat Boone i James Mason, o Alien (1979), de Ridley Scott, amb Sigourney Weaver.

Els fotocroms són fotogrames o imatges de pel·lícules que les sales de projecció posaven al vestíbul per promocionar-les. Aquesta pràctica es va anar abandonant a partir dels anys 2005 i 2006 amb l'aparició de les sales muticinemes. Avui, la major part del material promocional de les pel·lícules es troba a internet.

Apassionat pel cinema des dels 14 anys, el figuerenc Lluís Benejam es va dedicar a la dècada de 1990 a recollir aquests fotocroms, en el moment que es començaven a tancar moltes sales de cinema.

«Vaig anar sala per sala a Girona, Olot, Tossa de Mar, Blanes i moltes altres poblacions, també a Barcelona, i els propietaris com el senyor Agustí, dels desapareguts cinemes Catalunya de Girona, em donaven aquest materials perquè sabien que no el necessitarien més», ha declarat Benejam al Diari de Girona.

Benejam explicava als propietaris de les sales que la seva intenció no era fer negoci, sinó simplement documentar una època a través de la conservació d'uns materials condemanats a la desaparició.

Avui, un total de 34.286 d'aquests fotocroms –que Benejam conserva físicament– es poden consultar a Internet, al web arxivocine.com, que ell gestiona, i que també ofereix altres materials relacionats amb el setè art.

L'usuari pot accedir a la pel·lícula a través d'un índex alfabètic i cronològic. Una vegada localitzat el títol, es pot ampliar la imatge dels fotocroms i fins i tot es poden descarregar en una resolució considerable.

Impressor d'ofici, Benejam té a la seva col·lecció uns 30.000 cartells de cinema, uns 18.000 programes de mà, unes 20.000 dossiers o pressbooks de pel·lícules i, a més dels esmentats fotocroms, llibres i discos sempre relacionats amb el món del cinema.

El col·leccionista rep constants peticions de particulars i institucions que necessiten el seu material per a exposicions o edicions de llibres.