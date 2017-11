Una obra sobre l'ascens del nazisme rep el premi Goncourt

El premi Goncourt, el màxim reconeixement de les lletres franceses, va recompensar ahir l'escriptor Éric Vuillard per un text breu però potent sobre l'ascens al poder d'Adolf Hitler i l'annexió d'Àustria per part d'Alemanya el 1938. Aquesta immersió en la història, explicada amb prou feines en 160 pàgines, va servir per distingir un autor i cineasta de 49 anys nascut a Lió, que amb 14 juillet, La bataille d'Occident o Congo, algunes de les seves anteriors obres, ja havia manifestat el seu interès pel passat. «Per entendre certes coses necessitem un relat. Encara que les xifres poden ser esgarrifoses, aclaparants de vegades, encarnar els personatges permet tocar la realitat d'una manera diferent», va dir ahir en una entrevista a Li Figaro.