El Truffaut de Girona estrena la pel·lícula «The Square», Palma d´Or a Canes 2017

El Cinema Truffaut de Girona acollirà avui la preestrena a Catalunya de The Square, del suec Ruben Östlund, pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or de Canes 2017, que arribarà a les sales d'exhibició el dia 10 de novembre en castellà.

The Square, és també la pel·lícula que representarà a Suècia als Oscars, dins la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. El film es veurà en suec i anglès i amb subtítols en castellà, en aquesta projecció del festival Temporada Alta.

Christian, conservador de museu, prepara la seva propera exposició: The square, una instal·lació sobre la tolerància i l'altruisme. Però, de cop i volta, li roben el mòbil i el moneder. A partir d'aquest senzill punt de partida, Ruben Östlund, considerat per la crítica com l'alumne avantatjat de Michael Haneke, enfronta l'espectador als instints més primaris i evidencia la humiliant distància entre el que passa i el que hauria de passar. Pel·lícula de contrastos que primer fa gràcia i després fa mal.