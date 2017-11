Espasmes, tics i convulsions en tribut a Pina Bausch al festival Temporada Alta

L'espectacle teatral de dansa Out of context – For Pina, del coreògraf belga Alain Platel i la companyia Les ballets C de la B, arribarà demà divendres i dissabte al Teatre Municipal de Girona en el marc del Temporada Alta.

Un espectacle que es representa un cop a l'any sempre en una ciutat diferent i que ret homenatge a la coreògrafa Pina Bausch de mà d'aquesta companyia de Gant (Bèlgica), que després de Girona el porta als Teatros del Canal de Madrid.

Alain Platel ha explicat en roda de premsa que sobre l'escenari passen moltes coses durant l'espectacle i que a través del comportament físic i psicològic s'acaba descobrint la història de la humanitat.

El coreògraf crea un llenguatge de teatre dansa que inclou espasmes, tics i convulsions.

Platel diu que Out of context és un espectacle especial creat sense cap context i en el qual el cos dels ballarins era l'únic recurs escènic.

De fet, aquest va sorgir després d'una invitació de Gerard Mortier per fer un muntatge a Nova York.

En ple context de creació, va morir la ballarina i coreògrafa Pina Bausch, i van afegir al títol «per a Pina», ja que el muntatge, com assenyala Platel, no és una peça per parlar de Pina sinó que està dedicada a ella.

Platel va apuntar en la presentació que l'espectacle és una peça de dansa desenvolupada que arriba finalment a Out of context, sense idees prèvies.

Va declarar que no hi havia una demanda de dansa molt específica ni un context específic, sinó que van crear una funció, en laqual els ballarins arriben a la sala, pugen a l'escenari i es despullen de tot el que tenen.

Alain Platel va explicar que els seus espectacles duren més o menys dos anys i estan escrits en moments concrets per a un equip específic. Actuen un any o dos anys i no acostumen a conservar el repertori ni canviar l'elenc. Al cap de dos anys la peça desapareix.

En aquest cas s'ha fet una excepció i la duració de l'obra va més enllà dels dos anys. Un fet que va ser una petició dels mateixos ballarins, als quals interessava descobrir com envelleixen dins d'una obra i aquesta era una raó per ells de trobar-se un cop a l'any.

El coreògraf considera que on les emocions no es poden explicar en paraules amb el cos es pot trobar la definició.

Per la seva part, el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, que també va participar a la roda de premsa, va recordar que del coreògraf s'han vist tres espectacles al festival abans d'aquest i va remarcar que la gran aportació d'ell és que hi ha una dansa-teatre a Europa i al món abans i després de Platel, una cosa que havia passat abans amb Pina Bauch.



Catalunya

Preguntat per la situació política a Catalunya, el coreògraf belga ha apuntat que hi ha una història que el fascina molt i «és la tendència que durant una època, els creadors van estar lluitant per sortir de les fronteres i ara es torna a buscar la identitat clara i forta i estan en recerca de la identitat nacional».

Va admetre que no creu en les banderes ni els himnes nacionals, però entén que de vegades a la història dels pobles hi ha una necessitat de ser reconeguts i afirmar la seva identitat, com per exemple en el cas de Palestina.

Va indicar que no compara Catalunya amb França o Itàlia, on els moviments nacionalistes no són els mateixos. «A Catalunya hi ha un valor afegit que és l'evolució cap a la democràcia i no una necessitat de tornar cap a un mateix», va destacar.