El Col·legi d'Arquitectes cedeix al Museu d'Art un dibuix de Dalí sobre el Club Med

El Col·legi d'Arquitectes de Girona (COAC) ha cedit al Museu d'Art de la ciutat el dibuix de Salvador Dalí Croquis per al Club Mediterranée, sobre el complex de vacances del Cap de Creus que es va començar a enderrocar l'any 2009.

L'obra formava part de la col·lecció particular de l'arquitecte figuerenc Pelayo Martínez, que la seva filla va donar l'any 2001 a l'Arxiu Històric del COAC. Arran d'una investigació l'any 2002, es va localitzar la peça entre els documents del projecte de l'arquitecte.

L'artista li havia enviat com a proposta l'any 1961 amb motiu d'una consulta que li va fer sobre el complex residencial. L'acord, que es formalitzarà aquest divendres, estableix que el centre d'art acollirà el croquis durant deu anys i que l'exposarà de manera permanent en una de les seves sales.

El Museu d'Art de Girona acollirà en una de les seves sales aquest dibuix de Dalí sobre el a dia d'avui ja desaparegut Club Med.

El fons de l'Arxiu Històric del COAC compta amb 1.973 projectes, 1.175 imatges, 5 caixes d'arxiu amb documentació professional i personal, 306 monografies, 23 títols de revistes i 17 dibuixos artístics, entre els quals hi ha el croquis del geni empordanès.

L'obra es va localitzar en el marc d'una investigació l'any 2002 entre els documents del projecte de ciutat de vacances que l'arquitecte estava redactant.

Li havia enviat el mateix Dalí per carta l'any 1961. El dibuix, expliquen, respon a una consulta que el pintor va fer-li a Martínez en relació amb el projecte que estava elaborant.

A la targeta de visita l'animava en castellà a «no destruir el tall d'Atlàntida geològica sublim que és la Plana de Tudela».

La peça, de 17 x 24 centímetres, data d'aquell any i es va fer sobre paper amb tinta i aquarel·la.

L'obra representa el paisatge de la plana de Tudela, amb les seves roques característiques, el «Camell i l'Aliga», que presideixen l'espai, amb el mar de fons i el cap de Cervera.

Edificis d'un sol nivell

En ella, el geni va dibuixar la seva proposta arquitectònica per al Club Med, amb unes edificacions d'un sol nivell, amb murs de pedra seca i cobertes integrades al paisatge.

Dalí hi va incorporar personatges i va donar escala al dibuix i lloc, convertint la seva perspectiva en un plànol i avançant-se a la proposta que Martínez i Jean Weyler, també arquitecte del complex, van realitzar.

El dibuix compta a un certificat d'autenticitat emès per la Fundació Gala-Salvador Dalí i ara se cedeix per un període de deu anys al centre d'art de la ciutat per tal que l'exposi de manera permanent.

La ciutat de vacances, formada per 430 edificacions, es va començar a enderrocar l'any 2009 seguint un projecte de recuperació de l'ecosistema de la zona, ubicat en ple Cap de Creus.