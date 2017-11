Eudald Camps pinta la majestuositat i la decadència de l´antic cinema Modern

Eudald Camps s'ha donat a conèixer sobretot com a crític d'art i com a comissari d'exposicions, però el seu tarannà inquiet i creatiu el situa també a l'altre costat del mostrador, com a artista ell mateix, creador d'un poètic realisme pictòric que es donarà a conèixer a l'exposició Suite Modern.

La Casa de Cultura de Girona inaugurarà avui a les 19 hores aquesta exposició de pintures d'Eudald Camps inspirades en la majestuositat i la decadència de l'antic cinema Modern de Girona.

Aquest edifici grandiós es va convertir en fantasmagòric quan va quedar abandonat, però va edevenir un espai quotidià per a l'artista durant els quinze anys que va treballar a la sala de projeccions Truffaut, situada a la tercera planta del mateix immoble del barri antic de Girona.

Nascut a Ripoll el 1976, Eudald Camps, llicenciat en Filosofia i en Història de l'Art, és crític d'art del Diari de Girona des de 1999.

«Durant els quinze anys que vaig treballar al Truffaut, vaig ser testimoni del lent procés de degradació de l'edifici. M'agradava recórrer aquelles estances abandonades que conservaven una forta càrrega històrica, símbol d'un món que s'acaba, el del cinema analògic, substituït pel cinema digital», declara Camps.

«De fet, la pintura també és un anacronisme, però un anacronisme que resisteix. Pintar és un acte revolucionari consistent a dedicar temps a les coses i a les persones», afirma Camps, que immortalitza les seves reflexions sobre art als textos de crítica d'art i a les seves col·laboracions per a catàlegs d'exposicions, desenvolupant així també una faceta d'escriptor.

De fet, l'exposició converteix en protagonista la llum, una llum que banya de diferents colors el monumental edifici segons l'hora del dia, una llum espectral que commou l'ànima de l'espectador.

L'exposició Suite Modern mostra una vintena de pintures elaborades sobre diferents suports. Algunes d'elles són circulars perquè l'artista ha pintat sobre antigues capses de bobines de pel·lícules de l'època del cinema analògic. El projecte expositiu es va beneficiar d'una beca Kreas de l'Ajuntament de Girona.