Mor l´actor John Hillerman, el Higgins de ´Magnum´

L'actor John Hillerman, conegut arreu del món pel seu paper de Jonathan Higgins a la sèrie de televisió "Magnum, P.I." ha mort aquest dijous als 84 anys. Hillerman ha mort a casa seva a Houston per causes que es desconeixen.

A més la seva interpretació a Magnum, a principis dels anys 80, Hillerman va ser molt popular a la ràdio americana dels anys 70, on donava vida al detectiu 'Simon Brimmer'. Abans de tastar l'èxit televisiu, Hillerman va tenir una llarga trajectòria teatral a Nova York. Ha tingut paper en pel·lícules com The Last Picture Show (71), What's Up, Doc? (72), High Plains Drifter (73), Blazing Saddles 1974, Chinatown (74). Guanyador d'un Globus d'Or, l'actor va retirar-se definitivament fa 17 anys.