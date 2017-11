El film portuguès «A fabrica de nada» guanya el Giraldillo d´Or de Sevilla

La pel·lícula portuguesa A fabrica de nada, dirigida per Pedro Pinho i que narra les vicissituds d'un grup de treballadors que segueixen acudint a la seva empresa després de la fugida dels propietaris, va guanyar ahir el Giraldillo d'Or de la XIV Festival de Cinema Europeu de Sevilla. El jurat de la secció oficial, format per Fernando Franco, Thomas Arslan, Agatha Bonitzerse, Paolo Moretti i Valerie Delpierre, va destacar la reflexió que mostra el film sobre uns fets molt relacionats amb la crisi econòmica. El premi al millor director va ser per al francès Mathieu Amairic per Barbara mentre que el gran premi del jurat va recaure en l'alemanya Western, de Valeska Grisebach, perquè «a partir d'una història aparentment marginal i local, el director crea un retrat social metafòric precís i tens, que transcendeix poderosament la realitat».