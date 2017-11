L´èxit de «Joc de trons» es basa en la transversalitat, segons la seva traductora

Joc de trons ha tingut tant èxit a causa del seu caràcter «completament transversal, que converteix el seu desenvolupament en una experiència molt atractiva», explica Cristina Macía, la traductora a l'espanyol de les novel·les de la saga original Cançó de gel i foc, treball amb què va guanyar molt renom dins i fora d'Espanya, ja que està considerada de les millors de la saga.

La traducció en altres idiomes no ha estat exempte de polèmiques. Per exemple, en francès, se li va donar un toc molt arcaic a la traducció, mentre que en un altre idioma europeu, al traductor li va semblar «poc fantàstic» que fos un cérvol l'animal que mata la mare dels cadells huargs que adopten els Stark i ho va substituir per un unicorn. «No va entendre que es tractava d'una metàfora important» per al desenvolupament posterior.

Disfuncions com aquestes «fan molt mal» perquè els lectors acaben menystenint l'obra dels escriptors i no del traductor.