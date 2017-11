El Museu Dalí llueix 'Figura de Perfil', una obra mai exposada des de l'any 1925

El Museu Dalí de Figueres mostra per primer 'Figura de Perfil', un quadre a l'oli que l'artista va pintar quan era un "aprenent" de pintor. Hi apareix la seva germana Anna Maria, la seva model principal abans que Gala entrés a la vida del geni i ja concentra la fusió entre tradició i avantguarda que acompanyarà sempre més al geni. Aquest dimarts farà just 92 anys que es va exposar un sol cop a les galeries Dalmau de Barcelona, en el que era la primera mostra del geni empordanès en solitari. Era l'any 1925 i Dalí era encara un artista desconegut. Aquell mateix any, el farmacèutic i amic de la família Joaquim Cusí la va adquirir per 500 pessetes i mai més s'havia pogut tornar a veure en públic. Durant tots aquests anys havia estat a mans de particulars però el març passat la Fundació Gala-Salvador Dalí la va poder recuperar en una subhasta a Londres per 2 miions. Ara s'exposa de nou acompanyada de quatre quadres més d'aquella època, propietat del museu, que també van veure's l'any 1925. L'exposició es podrà veure fins a finals del 2018.