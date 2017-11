´La Nit dels Sopa´ es vol convertir en un festival "amb identitat pròpia"

Sopa de Cabra ha presentat aquest dilluns 'La Nit dels Sopa', un festival d'un sol dia que es farà al pavelló de Fontajau de Girona el proper 9 de desembre. La proposta musical servirà per abaixar el teló de Temporada Alta però també per posar punt final a "gairebé tres anys de gira", segons ha recordat el líder del grup, Gerard Quintana. Sopa de Cabra s'alia amb els murcians M-Clan i amb Adrià Puntí per fer aquesta primera edició. El grup gironí té ganes de seguir amb aquesta iniciativa però encara queda pendent concretar quina periodicitat pot tenir i si se centraran només en un estil, tot i que ara per ara aposten pel rock. De fet, tot i que tenen clar que l'organitzaran, no saben si hi tocaran ells cada any. El concert posarà punt i final a les actuacions que Sopa de Cabra ha estat fent i el grup ja pensa en què fer l'any que ve. Quintana ha explicat que inicialment preveure treure cançons al mercat abans que preparar un nou disc.

Una de les novetats d'aquest any de Temporada Alta és un festival musical organitzat pel grup Sopa de Cabra. La banda gironina afronta el final de dos anys de gira que s'ha sumat de manera consecutiva a dues 'tournées' prèvies. Primer va ser '3,2,1', després la gira dels 30 anys i finalment 'Sopa de Cabra tanca el cercle'. Ara, presenten 'La Nit dels Sopa' el proper 9 de desembre.

Els convidats que compartiran escenari amb la banda liderada per Gerard Quintana són els murcians M-Clan i Adrià Puntí. "Amb l'Adrià podem parlar que tenim una carrera en paral·lel a la nostra", explica Quintana. Amb M-Clan hi ha en comú una manera d'entendre i fer el rock en diferents idiomes que volen reconèixer. "A més, s'ha donat la casualitat que som de dues ciutats, Girona i Múrcia, que són les més atonyinades dels últims temps", ironitza el cantant en referència a les càrregues pel referèndum de l'1 d'octubre i per la construcció d'un mur per l'arribada del TAV a la zona.

El punt final de la gira arriba amb bones sensacions pels Sopa de Cabra, ja que en un 70% dels concerts fets fins ara han penjat el cartell d'entrades exhaurides. 'La Nit dels Sopa' ha de ser "única i irrepetible", explica Quintana, i per això treballen amb "sorpreses" per als espectadors. Per fer realitat aquesta proposta, el grup s'ha aliat amb Temporada Alta, un festival que tancarà les portes el mateix cap de setmana. El director del festival, Salvador Sunyer, ha explicat que "ells tenien el projecte i, amb sentit comú, vam decidir ajuntar esforços i afrontar-ho com a clausura del festival".



Sense rumb fix

La manera com vagi la primera 'Nit dels Sopa' en marcarà els diferents camins a seguir. Sopa de Cabra no vol donar-li continuïtat a aquest projecte però encara no té clar com afrontarà les properes edicions. "Els elements que busquem són l'ADN del rock i noves propostes de generacions més joves encara que no siguin rockers", explica el membre del grup, Josep Thió.

Thió admet que aquest any "ha quedat un target de públic més madur" amb els tres grups que actuaran al pavelló de Fontajau el 9 de desembre. Els Sopa de Cabra tenien un "llarg llistat" de noms que volien convidar classificada en dos grups, segons si feien rock en català o en espanyol. Les gestions van acabar portant a M-Clan, un grup que ha fet pocs concerts per Girona. "Aquest va ser un factor que ens va fer decantar", admet Quintana.

Un factor que tampoc tenen clar és la periodicitat i, de fet, si ni tan sols ells serien sempre una banda que hi tocaria. Una incertesa a la qual ha tret pressió Salvador Sunyer recordant que, per exemple, al primer Temporada Alta hi havia quatre obres còmiques i que aquest gènere ha anat evolucionant amb el pas del temps. "Primer programes, i després li trobes un sentit", ha confiat Sunyer.

La presentació de 'La Nit dels Sopa' s'ha hagut d'aplaçar fins a un parell de vegades per la situació política de Catalunya. "Ara el concert ens enganxarà en plena campanya electoral", recorda Quintana. El moment els ha portat a plantejar-se si valia la pena seguir amb la iniciativa o bé calia mantenir-la.

"La música és necessària, ens fa la vida més fàcil", recorda Thió. Un pensament que comparteix també Quintana: "la música és un bàlsam". Tot i això, els Sopa admeten que han tingut dubtes sobre si fer el festival "amb la muntanya russa que estem vivint" i asseguren que no l'haurien fet "si la situació hagués anat a més".

El concert té encara alguns serrells pendents per confirmar com l'ordre de les actuacions, ja que entre els components del grup no es posen d'acord en si han de ser segons o tercers. Sigui com sigui, Quintana promet al públic "un concert generós", no tant amb la durada però sí amb la selecció de temes. Thió creu que "cinc hores de música" podrien arribar a cansar al públic.



Nova etapa

Els Sopa de Cabra creuen que 'La Nit dels Sopa' marca un punt d'inflexió en la seva carrera musical. "Ara toca reinventar-se", segons explica Quintana. Aquesta "nova etapa" inclourà més iniciatives que aniran més enllà de treballar amb un nou disc.

"Després d'aquest 9 de desembre comença una etapa on ens hem proposat repetir-nos el mínim possible i, com sempre, conservant la il·lusió i l'entusiasme", ha recordat Quintana. Els Sopa tenen la sensació que ja formen part "d'un sentiment que va més enllà de nosaltres".

Aquesta nova etapa pot estar marcada per anar traient grapats de cançons sense que vagin acompanyades d'un disc. "La càrrega i l'esforç que suposa un disc acaba sent com un petard, dura poc i té poca repercussió", explica Josep Thió. Quintana hi veu "una tornada als senzills" com feien en els inicis "els Beatles o els Stones". Al final, quan en tinguin unes quantes sí que es plantejaran editar-les amb un nou àlbum que prengui el relleu de 'Cercles'.