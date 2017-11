Trobada una obra d´Antonio López en un punt de venda de droga de Vallecas

La Policia Nacional va trobar una litografia presumptament atribuïda a Antonio López en un punt de venda de droga de Puente de Vallecas, a Madrid, durant una operació on van detenir els dos homes. A la casa, que els servia també de laboratori, es van confiscar també 6 quadres més.

Segons fonts policials, l'operació va tenir lloc el passat dia 6, quan es va registrar la casa que servia com a punt de venda de droga per a una organització formada almenys per aquests dos individus.

Al domicili, situat al carrer Puerto de la Bonaigua, es van trobar 1,3 quilos de cocaïna, però també, dins de diversos barrils, 100 quilos de l'analgèsic fenacetina, que s'utilitza per adulterar i «tallar» la droga i la venda del qual està prohibida a Espanya i altres països per la seva elevada toxicitat i el seu potencial cancerígen. Es van trobar també set quadres perfectament embalats, entre ells una litografia numerada atribuïda al pintor Antonio López, dels quals els agents de les comissaries de la Zona II de Madrid i del Puente de Vallecas estan esbrinant la procedència per si haguessin estat robats.

Uns altres dels efectes intervinguts van ser una pistola amb la seva munició, així com munició d'escopeta, nombroses armes blanques i objectes per processar i distribuir la droga, com balances i embalatges. A la casa es van trobar també nombrosos mòbils, que podrien haver servit per pagar la droga en espècie o provenir també de robatoris.

Finalment, es va trobar molta documentació personal, la majoria robada, però destaquen dos documents d'identitat utilitzats en diverses estafes que ajudaran a esclarir aquests delictes.