«El Crist Jacent» de Fita surt de la Catedral i queda instal·lat a la Casa de Cultura

El trasllat de la commovedora escultura El Crist Jacent, obra de Domènec Fita, des de la Catedral de Girona fins la Casa de Cultura es va dur a terme ahir a la tarda.

La peça, considerada l'escultura del segle XX més notòria de la Catedral de Giron, ha dormit per primera vegada fora del temple, on va quedar instal·lada l'any 1959, perquè formarà part de l'exposició El buit sobre el ple, de l'Any Fita, en el 90è aniversari de l'artista. El trasllat han requerit de l'ús d'una grua i d'un servei especial de transport per amortir les vibracions i evitar danys a una pesant escultura elaborada en marbre fa més de mig segle.

L'exposició El buit sobre el ple és una mostra retrospectiva que explicarà l'obra de Domènec Fita (Girona, 1927), de manera transversal, i permetrà al públic copsar la manera de fer l'artista i el seu ús de materials, així com la diversitat de temes tractats i els recursos i tècniques que ha anat abraçant al llarg de la seva dilatada carrera.

La Fundació Fita, comissària de l'exposició a través de Kim Bover, presentarà demà dimecres aquesta exposició i també la mostra Geometrització per la ruptura, organitzada pel pintor Ignasi Esteve (Girona, 1963) que té com a voluntat explicar el sistema de treball de Fita.

La inauguració s'iniciarà a l'Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona amb la conferència L'art contemporani en la litúrgia després del Concili Vaticà II, a càrrec de Josep Maria Soler, Abat de Montserrat (15 de novembre a les 7 del vespre). Seguidament, a les 8 del vespre, s'inauguraran les dues exposicions a la Casa de Cultura.

Les dues mostres es podran visitar del 15 de novembre al 13 de gener. Geometrització sobre la ruptura es podrà visitar a la sala d'exposicions del segon pis.

Paral·lelament, s'ha organitzat una sèrie d'activitats familiars i escolars per aprofundir en l'univers creat per Fita i conèixer el seu procés de treball a través de les seves llibretes d'artista. L'activitat es podrà fer lliurement coincidint amb l'horari d'obertura de l'exposició El buit sobre el ple, que oferirà visites i tallers.