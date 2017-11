El MOT 2018 se centrarà en la literatura compromesa amb escriptors com John Carlin o Erri de Luca

Del 15 al 24 de març de l'any vinent, Girona i Olot tornaran a organitzar el festival literari MOT. El certamen arriba a la cinquena edició amb un relleu en la figura del comissari. La professora de la Universitat de Girona Mita Casacuberta ha passat el testimoni al periodista i filòsof Josep Ramoneda. Cada any, els autors convidats reflexionen entorn a un mateix concepte. En l'edició del 2018, Ramoneda ha apostat per la literatura compromesa. 'Literatura encarnada' és el nom de la cinquena edició del certamen que es farà a les dues ciutats gironines. La presentació de la temàtica literària del MOT ha anat acompanyada dels vuit primers noms confirmats. El britànic John Carlin, l'italià Erri de Luca, el lleidatà Pep Coll, la gironina Mar Bosch, la madrilenya Belen Gopegui o el kenyà Ngugi wa Thiong'o reflexionaran sobre el seu compromís a tocar del públic assistent.

La literatura que vol fer de testimoni de la realitat serà la protagonista de la cinquena edició del festival MOT. El certamen començarà aquest any a Girona, on es farà del 15 al 17 de març, i després aterrarà a Olot entre els dies 22 i 24. El repte d'aquesta edició serà mantenir l'empenta d'aquest 2017, quan ja es va penjar el cartell de complert en la majoria de les converses.

Una de les novetats és el relleu en el comissari. Després de dirigir les tres últimes edicions, la professora Mita Casacuberta ha passat el testimoni al periodista i filòsof Josep Ramoneda. Ramoneda escriu i opina a diferents mitjans de comunicació i dirigeix de la revista d'humanitats i economia 'La Maleta de Portbou'. Actualment també és el director l'Escola Europea d'Humanitats després de ser-ho, fins el 2014, de l'Institut de Recherche et de l'Innovation (IRI) de París.

El MOT 2018 es titula 'Literatura encarnada' i portarà a les dues ciutats un grapat d'autors dels quals ja se'n coneixen els primers noms. En l'òptica internacional, destaca l'escriptor originari de Kenia Ngugi Wa Thiong'o, considerat un dels grans noms de la literatura africana contemporània. L'italià Erri de Luca arriba avalat per una cinquantena d'obres com 'Pedres de volcà' (1993) o 'La paraula contrària' (2015). Per la seva banda, John Carlin, autor de novel·les de renom com 'Invictus' o 'El Factor Humà', també és conegut per la seva faceta periodística a diferents mitjans.

De l'estat espanyol, el MOT ha confirmat la basca Edurne Portela, doctora en literatures hispàniques i autora d'un assaig que apunta a la cultura com l'instrument per deixar enrere el passat violent d'Euskadi. La madrilenya Belen Gopegui va aconseguir molts premis per a autors novells amb la seva primera obra 'La escala de los mapas' (1993). Des d'aleshores, ha escrit 'El ladro frío de la almohada' (2004), 'El padre de Blancanieves' (2007) o 'Quédate este día y esta noche conmigo' (2017).



Dos autors gironins

Finalment, dels vuit noms que s'han conegut aquest dimecres hi ha tres autors nacionals, dos dels quals de les comarques de Girona. El primer és el periodista de la Bisbal d'Empordà Xevi Sala, que combina l'escriptura amb la direcció adjunta del grup 'El Punt Avui'. L'any passat va guanyar el Premi Prudenci Bertrana amb 'I ens vam menjar el món', i el 2010 va quedar finalista d'aquest guardó amb l'obra 'Les causes perdudes'.

La segona és la gironina Mar Bosch, que amb la seva primera novel·la, 'Bedlam, darrere les hores càlides', va aconseguir el 32è premi Just Manel Casero l'any 2012. El darrer autor català confirmat és el pallarès Pep Coll, que ha destacat per novel·les com 'Dos taüts negres i dos de blancs' (2013) o 'L'abominable crim de l'Alsina Graells' (1999).

Tots ells seran protagonistes d'un MOT que posarà l'accent en el compromís de tot autor amb si mateix i com comparteix la seva experiència vital amb el món que l'envolta. El MOT 2017 es va dedicar a 'Escriure el passat' i va omplir gairebé totes les xerrades.

L'eix troncal del festival són les converses que els autors mantenen amb periodistes, crítics literaris o altres escriptors. Però el certamen també té altres propostes. D'aquestes, en destaca el 'ver-MOT' amb converses de migdia i el '+MOT', fet per entitats i associacions vinculades a la temàtica seleccionada.