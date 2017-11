Palol torna amb "Què!", un provocador artefacte literari amb un misantrop

Vuit anys després de publicar la novel·la "El Testament d'Alcestis", l'escriptor Miquel de Palol torna a l'àmbit de la narrativa amb "Què! Estampes d'un dependent filòsof", un provocador artefacte literari, protagonitzat per un personatge misantrop que vol assassinar l'"imbècil" del seu veí.

Editat per Angle, que publica per primera vegada una obra seva, en el llibre, amb escenes hilarants, el lector es trobarà de front amb un individu que s'acaba de mudar a un pis en el qual l'anterior llogater va morir de forma enigmàtica i amb un veí, Martí Pelegós, amb el qual des de la primera trobada xocarà.

De Palol, autor de la monumental "El Jardí dels Set Crepuscles", ha explicat en roda de premsa que des d'un punt de vista estructural i formal és la seva obra "més senzilla, sense cap complicació".

Es tracta, ha continuat, de donar a conèixer la peripècia d'un personatge que "té plans d'assassinar al seu veí, que és un pesat, i encara que en l'obra hi pot haver components autobiogràfics, aprofito per dir que els meus veïns de replà són gent encantadora que fins i tot tenen clau de casa meva".

Reconeix que ha inclòs "una sèrie de fantasmes personals" i que ha dut a terme "un cert exorcisme de qüestions que són com toxines literàries, a la vegada que hi ha homenatges a autors com Calvino", a més d'un particular repàs a la història del crim.

Encara que no ha avançat molt sobre això, sí ha indicat que inclou casos en els quals implica personatges reals com Adolfo Suárez o l'escriptor Roberto Bolaño i l'editor Jorge Herralde.

A pesar del to i que l'editora d'Angle, Rosa Rey, hagi revelat que en un dels fragments hi ha una "descripció antològica" d'una ventositat, Palol ha defensat que "no és un divertiment, ni un llibre menor ni lleuger, i per a mi té la mateixa entitat que 'El Jardí dels Set Crepuscles'".

Sobre el personatge que ha creat, ha indicat que "està una mica en guerra amb el món, és un desplaçat, en conflicte amb la seva realitat immediata i amb ell mateix, que té una determinada relació amb el gènere femení, però també amb el masculí com es pot veure amb un amic del veí, que és poeta", i que no ha amagat que està basat en una persona real.

Com en d'altres novel·les seves, el sexe està molt present. "Encara que el protagonista sigui un misogin necessita les dones, no pot estar sense elles", ha apuntat.

Sobre el mal caràcter d'aquest home, Palol ha opinat que "la mala llet és una mica la moneda de canvi dels temps actuals, encara que tampoc és un invent d'ara. Si un llegeix els diaris del Congrés de l'època de la República pot trobar que Gil Robles anomena 'zorra' a la 'Pasionaria'".

Sobre com veu l'actual moment polític, De Palol ha dit que intenta viure'l amb tranquil·litat i ha argumentat que "és un fet periòdic que ocorre entre Catalunya i Espanya. Quan hi ha certa puixança de l'autoconsciència col·lectiva catalana, hi ha la tendència a dir que ens independitzem d'Espanya i la reacció d'Espanya és sempre la mateixa, la de recordar que són més i que sempre guanyaran".