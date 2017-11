El Festival Strenes de Girona se celebrarà del 24 de març a l'1 de maig

La pròxima edició del Festival Strenes de Girona se celebrarà del 24 de març a l'1 de maig a diferents espais de la ciutat, segons han informat aquest dimecres els seus organitzadors. A partir d'ara i fins el 13 de desembre s'ha obert la convocatòria per rebre propostes artístiques per a la 6a edició de l'Strenes, que va dirigida a artistes i empreses de management. L'edició del 2017 el festival va rebre més de 300 propostes i va esdevenir l'Strenes amb més participació d'espectadors, amb 32.235 assistents que no es van voler perdre les principals estrenes musicals catalanes.