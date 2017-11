Osca demana a Vigo el trasllat de les obres d'art de Lleida

El jutjat número 1 d'Osca requereix al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que doni compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida.

Ho ha fet a través d'una providència amb data 15 de novembre en què demana també al ministre que informi sobre quan i com es traslladaran les peces perquè el govern de l'Aragó les pugui rebre amb garanties. Ho demana a Méndez de Vigo emparant-se en l'article 155 que estableix que el ministre és l'actual responsable provisional de Cultura de la Generalitat.

La providència del jutjat, encapçalat ara per un nou magistrat, ja que la jutgessa que va ordenar el trasllat provisional ja no n'és la responsable, sol·licita també a la policia judicial que prepari un pla d'actuació per dur a terme l'execució provisional de la sentència, en cas que les autoritats competents ignoressin l'ordre.

Els equips tècnics del Ministeri «estudiaran» el requeriment un cop el rebin i esperaran a conèixer «tots els detalls» de la petició.