Un quadre de Leonardo da Vinci pintat fa cinc segles es va colar aquest dimecres en una subhasta d'art contemporani de Nova York i va ser venut per 450,3 milions de dòlars (més de 380 milions d'euros), el preu més alt assolit fins ara per una obra que arriba a una licitació pública.

Segons la casa Christie's, 'Salvator Mundi' és l'única obra de l'artista italià (1452-1519) que roman en mans privades, i el seu valor real va cobrar notorietat quan es va confirmar el 2011 l'autoria del pintor renaixentista.

L'obra va passar per moltes mans, incloent les d'Enriqueta Maria de França i les de tres monarques anglesos, fins a les del col·leccionista multimilionari rus Dimitry Rybolovlev, que el va comprar fa quatre anys per 127,5 milions de dòlars.

Encara que en la subhasta d'aquest dijous es van vendre 58 lots d'art contemporani d'autors com Andy Warhol, Cy Towmbly o Mark Rothko, Christie's va voler colar el Da Vinci perquè sap que a subhastes d'aquest tipus arriben molts diners i de moltes bandes.

La licitació pel Da Vinci va durar uns 20 minuts, un temps rares vegades vist, i va començar amb un preu inicial de 70 milions de dòlars.

Christie's portava diverses setmanes promocionant aquesta subhasta i assegurava que l'obra tenia un valor superior als 100 milions de dòlars, encara que altres experts elevaven la suma fins als 200 milions.

La casa de subhastes no va donar a conèixer immediatament qui estava al telèfon de l'agent d'art que va mantenir un pols intens amb un altre company, a qui va aclaparar completament quan va passar des de 370 milions de dòlars a 400 milions, preu al que s'han d'afegir les primes que ha d'abonar el comprador.

Moments abans, la licitació va arribar a manejar-se amb una diferència mínima de dos milions de dòlars, encara que en la part final ja només servien quantitats de desenes de milions.

Es va arribar als 200 milions de dòlars als tres minuts de l'inici, els 300 milions als deu i el preu final als vint minuts que s'iniciés la licitació, en el lloc 9 de la subhasta.



Un Jesucrist retratat com un "ésser humà"

El que es va vendre s una obra que mostra a un Jesucrist retratat com un "ésser humà", segons els experts, amb un fons de penombra, la seva mà dreta alçada aixecant dos dits en senyal de benedicció i en l'esquerra subjectant una esfera de cristall.

'Salvator Mundi', pintat a la fi de 1490 o començaments de 1500, ha arrossegat molts dubtes sobre l'autoria de Da Vinci, amb versions que inicialment apuntaven al fet que el responsable va ser un dels seus deixebles, la qual cosa ha derivat en molts anys de debats.

Una vegada restaurat i eliminat un lleuger bigoti que es va afegir, i quan encara hi havia dubtes sobre la seva autoria, el quadre va ser comprat per Sotheby's l'any 1958 per 45 lliures esterlines, que al canvi d'avui equivaldrien a 59 dòlars.



Descoberta el 2005

L'obra va ser redescoberta l'any 2005 pel tractant d'art novaiorquès Robert Simon, i posteriorment va ser sotmesa a nous exàmens i una restauració més a fons, fins que al 2011 es va arribar a la conclusió que 'Salvator Mundi' va ser pintat per DaVinci.

L'autor renaixentista va pintar pocs quadres en la seva vida, una vintena. El que es va vendre aquest dimecres, una pintura sobre taula de noguera, va tenir diverses còpies fetes pels seus deixebles, algunes amb més èxit que d'altres.

El quadre, de 65,7 per 45,7 centímetres, ha estat exposat els últims mesos a Hong Kong, Sant Francisco, Londres i Nova York, fins que ha estat venut avui a la seu de Christie's en el Rockefeller Center de Nova York.