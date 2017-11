Un manuscrit de Jaume I, entre el patrimoni bibliogràfic universitari

Un manuscrit del rei Jaume I de l'any 1343 (a la fotografia), un incunable de 1470 que recopila obres de Virgili o un tractat de botànica mèdica del 1542 són alguns dels tresors del fons de la Universitat de Barcelona. La mostra té per objectiu mostrar la importància del llibre com a font de saber al llarg de la història i es podrà veure fins al 25 de febrer al Museu d'Història de Catalunya. Els llibres són una selecció de 40 obres de les 65 que formen part del fons bibliogràfic antic del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona.