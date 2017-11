El Premi Cervantes viatja per primer cop a Centreamèrica amb Sergio Ramírez

L'escriptor de Nicaragua Sergio Ramírez va ser reconegut ahir amb el Premi Cervantes 2017 en la primera ocasió en els més de 40 anys de la seva història que aquest guardó, el més important en llengua castellana, viatja a Centreamèrica per reconèixer un autor que converteix la realitat en una obra d'art.

Així ho ha considerat el jurat reunit a Madrid, que ha premiat Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), escriptor, periodista, polític i advocat, que va ser vicepresident del seu país de 1984 a 1990, durant el govern sandinista.

Aquest reconeixement, ha assegurat el guardonat des del seu domicili de Managua, l'«obliga a escriure millor», l'omple de responsabilitat i col·loca en el mapa la literatura centroamericana: «obre una finestra i em situa en la millor posició per fer visible la nostra pròpia literatura i, sobretot, la dels joves».

«Jo sempre he treballat amb la realitat, amb el que m'envolta, tractant d'interpretar-la» a través de l'expressió i el llenguatge, un camí en el qual pretén perseverar: «La meva aspiració és l'escriptura, no els premis», afegeix.

El jurat l'ha premiat «per conjuminar en la seva obra la narració i la poesia i el rigor de l'observador i l'actor, així com per reflectir la vitalitat de la vida quotidiana convertint la realitat en una obra d'art, tot això amb especial altura literària i en pluralitat de gèneres, com el conte, la novel·la i el columnismo periodístic».

Considerat el Nobel de literatura en castellà i dotat amb 125.000 euros, aquesta edició del premi ha tornat a complir així la llei no escrita que reparteix el guardó de forma alternativa entre Hispanoamèrica i Espanya.

Als seus 75 anys, Ramírez és un dels narradors més significatius d'Amèrica Llatina amb la seva barreja ficció i realitat en la seva producció literària, que compta amb novel·la, assaig i contes, amb alt contingut polític.