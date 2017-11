Totes les propostes d´aquest cap de setmana

Banyoles

Fira | Una nova edició de Sant Martirià

Banyoles celebra aquest cap de setmana la 39a edició de la Fira de Sant Martirià. Enguany en destaquen els espectacles gratuïts que s´han preparat, com ara el del popular i televisiu Santi Serra, que és capaç de sorprendre amb la seva doma natural i amb tot el que fan els seus cavalls. Unes altres de les novetats és l´espectacle per encerclar el burro i veure en directe com el gos d´atura treballa amb el pastor i el ramat d´ovelles. La Fira està organitzada per l´Ajuntament de Banyoles i l´Associació de la Fira de Sant Martirià, i amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i CaixaBank. L´accés és totalment gratuït i hi haurà un ampli espai per a aparcament just al costat de la Fira.



Girona

Música | Rooms presenta nou disc

?Sala Yeah Indie Club (Girona). D Divendres 17

H 23.00 h P 5 € W https://rooms1.bandcamp.com

La formació banyolina de pop-folk Rooms presenta aquest divendres a la nit a la sala Yeah Indie Club de Girona el seu nou EP, titulat Labyrinth. Influenciats per l´eclecticisme dark de PJ Harvey o el trip hop de Portishead i Massive Attack, la formació aposten per la foscor, el romanticisme i la recerca de noves dimensions.



Torroella de Montgrí

Teatre | «La Treva» de Julio Manrique

?Auditori Espai Ter (Torroella de Montgrí) D Divendres 17

H 20.30 h P 16 € / 34 € E https://temporada-alta.koobin.com

Un èxit a Broadway –dues nominacions als Tony– i un èxit recent a la cartellera barcelonina. La treva (Times Stands Still) és una comèdia dramàtica del dramaturg Donald Margulies que sembla feta a mida per a un director com Julio Manrique, amb una sensibilitat especial per la dramatúrgia anglosaxona contem­porània.



Girona

Teatre | «El comediant»

?La Planeta (Girona) D Divendres 17 i dissabte 18 H 20.30 h

/ 20.30 h P 16 € E https://temporada-alta.koobin.com

El nou espectacle de Marcel Tomàs és, com ell mateix, un fantàstic totum revolutum, un ingeniós i divertidíssim espectacle. Una proposta farcida amb humor, música, improvisacions, poesia, imaginació, histrionisme, crítica, reflexió i un gran sentit de la diversió, segons la millor tradició del cabaret.



Salt

Música | The Gramophone Allstars

?El Canal (Salt). D Dissabte 18 H 20.30 h P 15 €

E https://temporada-alta.koobin.com

Després de l´aclamat Jazzmaica The Gramophone Allstars Big Band arriba amb nou disc. Sobre el mapa no marxen gaire lluny. Continuen al Carib, ara obrint el ventall rítmic a d´altres illes. Genís Bou lidera aquest projecte, on conflueixen alguns dels músics més rellevants de la nova escena jazz del país.



Cassà de la Selva

Festival | Les cançons del Càntut

?Diversos espais (Cassà de la Selva) D Del divendres 17

al diumenge 19 W http://www.cantut.cat

El cançoner popular és el gran protagonista del Càntut, el festival centrat en recuperar la música tradicional que, aquest cap de setmana, celebra la seva segona edició a Cassà de la Selva. Roger Mas (a la imatge), Carles Belda, Joan Boada, Ballaveu, Joana Gomila, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries són alguns dels artistes que hi participen.

Sant Gregori

Fira | El pa i la xocolata

? Plaça Rafael Masó (Sant Gregori) D Diumenge 19

H De les 10 h a les 19.30 h W http://www.santgregori.cat

Sant Gregori celebra aquest diumenge la 11a edició de la Fira del Pa i de la Xocolata, un esdeveniment centrat en aquests dos típics productes que han fet les delícies de milions de nenes i nens de totes les generacions. La fira ofereix la possibilitat de degustar i comprar productes artesans, a més de gaudir d´una ambient festiu, càlid i familiar.



Salt

Familiar | «Funky, Funky!»

?Centre Cultural La Mercè (Girona) D Diumenge 19

H 18.00 h P 8€ E https://temporada-alta.koobin.com

Apropar els més petits a la música moderna i fer-los ballar. És l´objectiu dels tres espectacles, tres concerts, d´Orelles de Xocolata –una extensió familiar del col·lectiu gironí Orella Activa. A Funky, funky! la Xocobanda farà ballar grans i petits a ritme de James Brown, Stevie Wonder, Bruno Mars, entre d´altres.



Bàscara

Fira formatges i teatre

?Diversos espais (Bàscara) D Dissabte 18 i diumenge 19

W http://www.bascara.cat

Doble proposta la que Bàscara ofereix aquest cap de setmana. D´una banda, el municipi de l´Alt Empordà acull la 18a Mostra de Formatges Artesans de Catalunya, amb una àmplia oferta dels millors formatges del país. Per l´altra, la segona edició del cap de setmana de teatre amateur, amb fins a quatre representacions.