El retrat pintat en suport ceràmic del Museu de Xàtiva arriba a Torroella

La mostra El retrat pintat. Imatge i pintura ceràmica, organitzada conjuntament amb el Museu de Xàtiva, Casa de l'Ensenyança, està composta per una cinquantena de peces ceràmiques on es reflexiona sobre la utilització del suport ceràmic com a mitjà per realitzar un retrat.

L'exposició quedarà inaugurada avui a la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí, situada a la casa Galibern, on es podrà visitar fins el mes d'abril de 2018.

Les peces procedeixen de diferents col·leccions privades i d'institucions com el Museu-Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, el Museu de ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí de València, i la mateixa Fundació Mascort de Montgrí.

Mercedes González, comissària de l'exposició al Museu de Xàtiva i a la Fundació Mascort, va participar ahir a la presentació a la premsa.

L'ús de la ceràmica com a suport per al retrat pintat va tenir el seu moment àlgid a finals del segle XIX i inicis del XX. Diverses Escoles de Belles Arts van sorgir en grans ciutats o en centres amb forta tradició ceràmica, com a Talavera, Barcelona, Sevilla o Manises, i van incorporar aquesta nova forma de decorar la ceràmica.

Artistes especialitzats van executar els motius principals, en particular el retrat. El gènere va ser especialment conreat per un nombrós grup d'artistes valencians, que van retratar polítics i personatges de l'època, com mostra l'exposició. Quan la fotografia es va imposar decididament al segle XIX, aquest tipus d'obres es van oblidar. A l'exposició es pot analitzar l'alt grau de perfecció a què van arribar els ceramistes utilitzant tant la porcellana, la pisa o l'argila vermella com a suport.