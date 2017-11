Mal Pelo, El Conde de Torrefiel i Lali Ayguadé, protagonistes de la Setmana de Programadors del Temporada Alta

Temporada Alta programa 10 propostes de creació contemporània coincidint amb la setena Setmana de Programadors del 23 al 26 de novembre. Tres dels espectacles que es presenten són coproduccions del certamen a partir d'aliances amb institucions del país i de l'estranger: 'The Mountain, the Truth and the Paradise' de Pep Ramis, de la companyia Mal Pelo; 'No se registraran conversaciones de interès', de Roger Bernat i 'IUanMI', de Lali Ayguadé. Al llarg de la Setmana de Programadors es presenten muntatges d'artistes contemporanis internacionals com Romeo Castellucci o Christiane Jatahy i d'artistes catalans com Roger Bernat o El Conde de Torrefiel. L'objectiu, com ha explicat el festival, és fomentar l'intercanvi de projectes i facilitar la producció i circulació d'espectacles.

Tres de les propostes que es presenten aquest any són coproduccions de Temporada Alta. 'The Mountain, the Truth and the Paradise' és un solo de Pep Ramis de la companyia Mal Pelo, que s'estrena a l'estat espanyol i és una coproducció amb diverses entitats com el Théâtre de l'Archipel de Perpinyà (França), el Teatro espanyol (Madrid) o el Mercat de les Flors. Pep Ramis ha explicat que presenta un solo i ha recordat que feia més de 20 anys que no en feia un. "És trobar-me sol i preguntar-me què m'interessa ara i quins són els meus interessos com a intèrpret i posar sobre la taula les meves eines i els límits que tinc i puc o no puc fer en dansa i altres coses que he fet al llarg de la meva vida". Ramis ha indicat que el focus del muntatge era veure què era capaç de treure com a intèrpret i posar-se a llocs que coneix i altres que no coneix tant. "La història és d'un personatge que està en escena i fa un recorregut poètic al voltant d'uns certs elements iconogràfics i un d'ells són les formes".

La segona és 'IUanMI' de la Lali Ayguadé amb dramatúrgia de Jordi Oriol, un espectacle que creua dansa, música i teatre, que s'estrena al Festival i que està coproduït amb el Sismògraf d´Olot, Nunart i el Graner fàbrica de creació, entre d'altres. Jordi Oriol ha apuntat que el tema que la directora volia tractar és com s'afronta la mort.

La tercera coproducció és 'No se registran conversaciones de interés', de Roger Bernat, un muntatge coproduït amb el Mucem de Marsella i el Grec 2017. Bernat ha explicat que l'espectacle, centrat en tres dones, "permet entendre on estan els punts d'articulació entre la lluita islamista i la vida que tothom té aquí a Barcelona". La història se situa l'any 2012 quan ciutadans residents a Ceuta viatgen a Síria per combatre amb l'Estat Islàmic. La policia en va intervenir els telèfons i en va controlar les publicacions a les xarxes socials. A l'entrar a la sala, els espectadors rebran uns auriculars amb tres canals, cada un dels quals li permetrà escoltar uns actors reproduint alguns d'aquells diàlegs entre els combatents i les famílies.



'Guerrilla' d'El Conde de Torrefiel

En el marc de la Setmana de Programadors, s'estrena 'Guerrilla', la darrera proposta d'El Conde de Torrefiel. Pablo Gisbert, d'El Conde de Torrefiel, ha apuntat que han entrevistat a persones de diferents ciutats per "indagar a partir d'històries bèl·liques i de guerra dels seus avantpassats". De fet, l'obra indaga en la memòria. "No parlem de la guerra perquè no l'hem viscut, sinó del caos i de les ruïnes emocionals que queden a les generacions i com les memòries es van transmetent".

També s'estrenen dues propostes internacionals com 'Ethica. Natura e origine della mente' de l'italià Romeo Castellucci, inspirada en els cinc llibre de l''Ètica' de Spinoza o 'A floresta que anda' de la brasilera Christiane Jatahy, una perfomance amb el 'Macbeth' de William Shakespeare com a punt de referència. També de fora de Catalunya es podrà veure l'estrena d''Impulso', de la 'bailaora' Rocío Molina, Premi Nacional de Dança.

També es podrà veure 'Fang', la última proposta d'Animal Religion i Quim Girón on l'espectador podrà comprovar la transformació del cos amb el fang; 'All in', de la companyia Atresbandes, una obra irònica que qüestiona la tirania de la massa en la societat més individualista de la història i una pel·lícula, i 'Angélia (una tragèdia)' de Manuel Fernández-Valdés on el director retrata la creadora Angelica Lidell, habitual de Temporada Alta.



Més de 70 professionals de 13 països diferents

Enguany, es reuneixen a Girona més de 70 professionals de 13 països diferents, que tindran l'oportunitat de participar en unes jornades professionals on es presentaran projectes en fase de preproducció o assaig. Les jornades tindran lloc el divendres 24 de novembre a la Casa de Cultura de Girona i s'hi podran veure el nou projecte de la companyia de dansa La Veronal, la nova producció d'Agrupación Señor Serrano i la presentació del nou projecte europeu Pyrenart. Els professionals també tenen la oportunitat d'intercanviar experiències i ampliar xarxes en un dinar informal organitzat pel Festival on es reuneixen els programadors i els artistes participants de la Setmana de Programadors.