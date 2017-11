Una nit de Halloween que no s'acaba

Veure l´allau de productes nadalencs que, periòdicament, colga els darrers estocs de Halloween a botigues i grans magatzems és la imatge -diuen- que va inspirar fa dècades Tim Burton per fer Pesadilla antes de Navidad. A casa nostra aquesta allau encara no ha arribat al seu punt àlgid, i abans que aparadors i prestatges s´omplin de pares Nadal, tions i pessebres en escala variable volem destacar una de les novetats en còmic que han arribat aquesta tardor a les llibreries i que té en la terrorífica festa el seu eix central.

Les historietes breus i centrades en una efemèride són una constant de l´univers dels superherois, ja sigui amb motiu del Nadal, la investidura d´un president dels EUA o, com en aquest cas, la celebració de Halloween. En conjunt es tracta de trames breus i senzilles més concebudes per ser un divertiment puntual per a lectors i dibuixants que no pas per tenir un efecte decisiu en l´univers on s´ambienten.

Universo DC: Especial Halloween (ECC Ediciones, 2017) segueix al peu de la lletra aquestes premisses i recull, en un sol volum, cinc conjunts de relats especials editats anteriorment als Estats Units forjats en l´homenatge als grans clàssics de l´horror de sèrie B. Així, per exemple el llibre explora diverses maneres d´unir les petites píndoles com ara els interns del famós i maníac asil Arkham reunits en una cel·la explicant-se històries de por mútuament o una aclucada d´ull als capítols d´Alfred Hitchcock presenta, en l´ús de presentadors que facin de nexe.

Difícilment aquest especial d´especials canviarà el rumb de cap dels lectors que s´hi apropin, però el que ben segur que aconsegueix és oferir una mirada fresca i sense complexos a bona part de les icones de l´editorial ianqui utilitzant pàgines i situacions que tan es poden llegir d´una tirada com en petites dosis per tal d´allargar l´esperit de Halloween durant tot l´any.

Al cap i a la fi, ni tan sols Superman és capaç d´escapar del petit plaer d´unes gotes controlades de terror.