Dos candidats molt forts s'enfronten a les eleccions de la UdG

Una presentació de Sergi Bonet a la Facultat de Ciències i una altra de Quim Salvi a l'Escola Politècnica Superior, en els dos casos a les 12 del migdia, donarà avui el tret de sortida a les eleccions a rector de la UdG, que es celebraran els propers dies 29 i 30 de novembre, i es faran per primera vegada pel sistema de votació electrònica, sense urnes ni paperetes.

Sergi Bonet intentarà ser reelegit rector d'una universitat que ha comandat durant els darrers 4 anys introduint un canvi d'estil molt notable respecte de l'etapa anterior d'Anna Maria Geli, que va viure el pas de les vaques grasses a les vaques magres amb l'arribada de la crisi econòmica i les retallades pressupostàries aplicades a les institucions públiques.

Quim Salvi, que no és nou en la gestió de l'equip de govern perquè ja va ser vicerector de Campus durant el mandat de Joan Batlle, ha passat els darrers sis anys com a director de l'Escola Politècnica Superior de la UdG i ara es presenta amb una llista i un programa molt elaborat, en el qual ha estat treballant durant tot un any.

Tot apunta que avui comença una campanya electoral que serà molt competida, amb dos candidats molt forts i molt bons coneixedors dels ressorts interns de la Universitat, i alhora també ben coneguts per part de la comunitat universitària, que al cap i a la fi és qui haurà d'escollir.

Escollir un home fort per comandar una universitat en els anys de màxima incertesa política, social i econòmica en un país que es troba financerament intervingut, i amb el Govern cessat i empresonat o exiliat.

La campanya que avui arrenca amb les presentacions dels respectius programes tindrà un moment prometedor en el cara a cara dels dos candidats convocat pel Consell d'Estudiant demà dimecres (19.30 hores) a la Facultat de Dret, i que permetrà per primera vegada valorar l'habilitat de Bonet i de Salvi a l'hora de defensar els seus programes tenint davant un oponent que els replica i els posa contra les cordes.

Hi ha molts temes candents, un d'ells el Parc Científic i Tecnològic, que properament haurà de sortir a subhasta, després d'haver entrat en concurs de creditors amb 40 milions de deute.

El 28 de novembre s'ha declarat jornada de reflexió, per votar el 29 i el 30. El dijous dia 30 a la tarda es proclamarà el guanyador.



CANDIDATURA DE QUIM SALVI

1 Rector: Quim Salvi i Mas (Escola Politècnica Superior)

2 Vicerectorat d'Estudiants i Inserció Laboral: Laura Vall-llosera Casanovas (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)

3 Vicerectorat de Docència i Planificació acadèmica: Josep Maria Serra i Bonet (Facultat d'Educació i Psicologia)

4 Vicerectorat de Recerca i Transferència del coneixement: Dolors Capellà Hereu (Facultat de Medicina)

5 Vicerectorat de Territori i Compromís Social: Sílvia Llach i Carles (Facultat d'Educació i Psicologia)

6 Vicerectorat de Personal: Joan Andreu Mayugo Majó (Escola Politècnica Superior)

7 Vicerectorat de Qualitat i Participació: Pepus Daunis i Estadella (Facultat de Ciències)

8 Vicerectorat de Comunicació i Relacions Exteriors: José Antonio Donaire Benito (Facultat de Turisme)

9 Secretari General: Jordi Pineda i Sánchez

10 Gerent: Elena Ribera i Garijo

11 Vicegerent: Berta Nadal i Giralt

12 Vicegerent: Carme Rodríguez Moreno

13 Delegada del Rector per a la Igualtat de Gènere: Margarida Casacuberta i Rocarols (Facultat de Lletres)

14 Delegat del Rector per al Territori: Jaume Feliu Torrent (Facultat de Lletres)

15 Director de l'Escola de Doctorat: Miquel Solà Puig (Facultat de Ciències)



CANDIDATURA DE SERGI BONET

1 Rector: Sergi Bonet (Facultat de Ciències)

2 Vicerectora de Política Acadèmica i Docència: Maria Mercè Pareta (Escola Politècnica Superior)

3 Vicerectora de Recerca i Transferència: Fabiola Vilaseca (Escola Politècnica Superior)

4 Vicerector de Compromís Social: Carles Serra (Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia)

5 Vicerector de Campus sectorials i Empresa: Ramon Moreno (Facultat de Ciències)

6 Vicerector Relacions Institucionals i Comunicació: Jörg Zimmer (Facultat de Lletres)

7 Vicerector de Relacions Internacionals: Andreas Kyriacou (Facultat d'Econòmiques i Empresarials)

8 Vicerector de Relacions Iberoamericanes: Salvador Martí (Facultat de Dret)

9 Vicerector de Personal Docent i Investigador: Jordi Ribot (Facultat de Dret)

10 Vicerectora d'Estudiants: Sílvia Font (Facultat d'Educació i Psicologia)

11 Secretari General: Ricard Rigall (Facultat d'Econòmiques i Empresarials)

12 Delegat del rector d'Infraestructures i Sostenibilitat: David Brusi (Facultat de Ciències)

13 Delegat del rector d'Acció Preuniversitària: Jordi Freixenet (Escola Politècnica Superior)

14 Delegada del rector de Centres Adscrits: Fina Patiño (Facultat d'Infermeria)

15 Delegada del rector de Seguretat i Salut Laboral: Alicia Baltasar (Facultat d'Infermeria)

16 Delegada del rector d'Estudis de Màsters: Victòria Salvadó (Facultat de Ciències)

17 Directora Escola de Doctorat: Elisabeth Pinart (Facultat de Ciències)

18 Delegada del rector de Qualitat Universitària: Meritxell Estebanell (Facultat d'Educació i Psicologia)

19 Delegat del rector de Mobilitat Internacional: Jaume Guia (Facultat de Turisme)

20 Gerent: Anna Albar