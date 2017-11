La meitat de Puerto Rico no té llum dos mesos després de l´huracà

Dos mesos després del pas de l'huracà María per Puerto Rico, -colpejat abans per l' Irma-, prop del 50% del territori continua sense llum i amb necessitats bàsiques d'alguns ciutadans sense cobrir. Per això són molts els que segueixen alçant la veu a Washington i reclamant més suport 60 dies després que l'huracà destrossés la línia elèctrica i deixés poblacions sense aigua potable, provocant una crisi humanitària en algunes zones. D'altres, com l'expresident Bill Clinton, visiten les comunitats afectades per treure-les de la seva «foscor» destinant medicines i equips mèdics a Puerto Rico a través de la seva fundació.