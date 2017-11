La Setmana de Programadors porta Mal Pelo, Lali Ayguadé i El Conde de Torrefiel

Mal Pelo, Lali Ayguadé, El Conde de Torrefiel i Rocío Molina estrenen espectacle en la Setmana de Programadors del Festival Temporada Alta, on també participen l'italià Romeo Castellucci i la brasilera Christiane Jatahy.

En total, els prop de 80 programadors de 13 països reunits a Girona del 23 al 26 novembre podran veure deu propostes d'artistes com Quim Gaiat, la companyia Atresbandes, el cineasta Manuel Fernández-Valdés i el dramaturg Roger Bernat, van informar ahir els organitzadors.

La Setmana de Programadors és una selecció d'espectacles de creació contemporània i nous llenguatges escènics que aquest any arriba a les seva setena edició i pretén donar l'oportunitat a públic i programadors de veure un gran nombre de muntatges en pocs dies.

A més, la Setmana organitza activitats que posen en contacte als artistes amb els programadors, amb l'objectiu d'incentivar la contractació. Entre els espectacles d'aquest any cal destacar l'estrena a Espanya de The Mountain, the Truth and the Paradise, de la companyia de dansa Mal Pelo.

En aquesta ocasió, Pep Ramis presenta un sol, que té com a suport la dansa, la pintura i la música per fer un «recorregut poètic al voltant d'elements iconogràfics», segons va explicar l'autor i intèrpret.

Lali Ayguadé també estrena coreografia i porta a Temporada Alta iUanMi, una peça amb quatre ballarins sobre com s'enfronten a la mort les persones.

De la seva banda, la bailaora Rocío Molina contínua investigant nous camins i nous moviments a Impuls, Quim Gaiat (Animal Religion) presenta la seva última creació, titulada Fang, i la companyia Atresbandas porta una obra irònica que qüestiona la tirania de la massa en la nostra societat individualista.

Les propostes internacionals vénen d'Itàlia i el Brasil, amb Ethica. Natura i origini della ment, de Romeo Castellucci, i A floresta que anda, de Christiane Jatahy.

Castellucci presenta un muntatge inspirat en l' Ètica de Spinoza i Jatahy estrena una 'performance' amb el Macbeth de Shakespeare com a punt de referència.

Les jornades tindran lloc el divendres 24 de novembre a la Casa de Cultura de Girona i s'hi podran veure, a més, el nou projecte de la companyia de dansa La Veronal, la nova producció d'Agrupación Señor Serrano i la presentació del nou projecte europeu Pyrenart. Els professionals també tenen l'oportunitat d'intercanviar experiències i ampliar contactes.