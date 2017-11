Eduardo Mendoza publicarà un assaig sobre la situació política a Catalunya

Eduardo Mendoza publicarà el 29 de novembre un breu assaig sobre la situació política a Catalunya. Sota el títol 'Qué está pasando en Cataluña', l'escriptor afirma que no busca posicionar-se en un bàndol o l'altre, sinó intentar comprendre què està passant.

Es tracta, segons explica l'editorial Seix Barral, d'una reflexió sobre aspectes claus de la realitat catalana, una aportació "raonada i valuosa" en el debat actual. En paraules del mateix autor, assegura que l'ha escrit per qüestionar-se les idees en lloc d'encongir-se d'espatlles davant el prejudici, la negligència i la incomprensió.

En aquest sentit, i segons un abstracte del text, ha advertit no només sobre la ignorància que existeix sobre la situació present, sinó també sobre els prejudicis que arrosseguen la imatge de Catalunya i d'Espanya, d'allò que està passant, dels seus antecedents i de la manera que veuen i viuen els esdeveniments les persones directament implicades, tant partidaris de la independència com els que s'hi oposen. "També he comprovat que molts d'aquests prejudicis i tergiversacions donen origen a bona part de les idees predominants", recull