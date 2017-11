«Eliminarè la docència sense cost i impulsaré de nou la descentralització»

Quim Salvi creu que la Universitat s'ha de poder adaptar a les exigències d'una societat canviant. Presenta el seu programa de rector amb convicció i se'l veu il·lusionat. Diu que la solució a la situació política del país passa per convocar un referèndum pactat en el qual ell votaria afirmativament, tot i que com a candidat a rector valora la pluralitat existent a la Universitat «com una riquesa».



Si un pot tenir una existència tranquil·la de catedràtic, ben remunerat, per què es complica la vida presentant-se a rector en uns temps de total crisi política, social i econòmica?

No conec millor manera de retornar a la comunitat el que la comunitat m'ha donat a mi que presentant-me a rector de la Universitat. Tinc un model diferent. Estem en una situació sociopolítica canviant i jo crec que la Universitat també necessita un canvi.

O sigui que això ja ho portava al cap de fa temps?

Fa un any que estem treballant en un nou projecte, hem fet un equip. Hem escoltat moltíssim la comunitat universitària i la societat en general, hem vist quines inquietuds i quins somnis tenen.

Què s'està fent malament ara a la UdG?

S'han fet coses bé i s'han fet coses malament. Què s'ha fet malament? Doncs coses molt transcendentals, com per exemple que la docència o part de la docència sigui sense cost i quedi fora del pla docent. Els cursos de doctorat, els treballs de final de grau, les pràctiques en empreses, els treballs de final de màster... Tot això, els professors ho cobren fora del pla docent i jo crec que això és de molt dubtosa legalitat.

Hi ha més retrets?

Sí. S'ha fet una recentralització de competències que resta capacitat de decisió a les diferents unitats i centres de serveis, de manera que han perdut l'autonomia. L'autonomia universitària que reivindiquem a l'Estat o a les administracions en aquests darrers quatre anys no s'ha aplicat.

Més coses?

Hem davallat moltíssim en presència en el territori. Hem perdut molta presència. Per exemple amb l'entrada en concurs de creditors del Parc Científic i Tecnològic hem perdut la complicitat que teníem amb les administracions locals, amb l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona o la Cambra de Comerç. Això vol dir pèrdua d'oportunitats. No podem governar d'esquenes a la societat i d'esquenes al territori. L'equip de Govern ha governat molt de portes endintre.

Si vostè surt elegit rector, què farà amb la docència sens cost?

L'eliminaré.

Què més eliminarà?

Tornarem a donar les competències a les unitats, treballadors i centres docents. Així fluiran més les idees. Tornarem a descentralitzar.

El seu lema és «governar per als estudiants». Com s'aplica això, com es concreta?

El nostre programa presenta set valors per a la Universitat. Un és la participació. Hem de fer que la participació sigui activa, que les coses que proposen les persones tinguin un recorregut. Un segon valor és la proximitat, i això vol dir canals de comunicació efectius entre els col·lectius. En tercer lloc hi ha l'autonomia universitària. Creure en l'autonomia universitària vol dir aplicar-la a totes les unitats i fins i tot a cada treballador. Un treballador pot decidir coses i no cal que tot depengui sempre dels de dalt.

Hem dit tres valors, en falten quatre...

La transparència. La UdG és l'única universitat catalana que no està classificada com a totalment transparent en el rànquing de transparència de les universitats espanyoles. I això s'ha de corregir. El cinquè valor és Girona ciutat universitària, però no només perquè hi ha una placa a la carretera, sinó com un anar de la mà sempre amb l'àrea urbana de Girona i la seva àrea d'influència. No podem oblidar la sostenibilitat. Fins fa un temps, la UdG era laboratori d'idees de sostenibilitat energètica, mobilitat sostenible, plans d'ambientalització, comerç just... Hem perdut molt en tota això. I en setè lloc hem de parlar d'innovació. L'administració electrònica la tenim molt oblidada. Hi ha molta cosa d'innovació tecnològica i d'innovació docent que està passant al nostre voltant i sembla que no ens n'adonem. I encara hi ha estratègia. Necessitem urgentment un pla estratègic que transcendeixi el mandat d'un rector.

Ja hi havia un pla estratègic.

Sempre hi havia hagut un pla estratègic. Però l'actual rector diu que el pla estratègic és el seu programa de govern. Hem de saber què volem ser l'any 2030. O el 2050. Hem de ser capaços de preveure cap on volem adreçar la UdG, que la gent en parli, que es discuteixi i es reflexioni fins arribar a conclusions socialitzades per tota la comunitat. Aquest pla ha de ser modelable, òbviament.

Què hauria fet vostè si hagués estat en el rectorat quan perillava el Parc Científic?

Jo no hagués perdut l'aliança amb els ens locals. L'amistat i la confiança que teníem amb els patrons i que s'ha perdut. No es volia entrar en un concurs, i quan s'hi va entrar es deia que no era tan dolent. No es volia entrar en liquidació, i quan s'hi va entrar es deia que no és tan dolent perquè tot plegat pot revertir en la Universitat. Bé, d'aquí a poc ho sabrem. Però jo tinc seriosos dubtes que un deute de 40 milions pugui acabar en una subhasta que reverteixi a favor de la UdG. Això voldria dir que les administracions acceptessin que han perdut la inversió feta. I que quedi clar que jo voldria que la subhasta quedés deserta, perquè automàticament quedaria tot a mans de la UdG. El més probable és que alguna empresa pública que faci recerca, o el mateix ministeri, s'hi presenti. Es farà activitat d'investigació més desenvolupament, sí, però nosaltres no podrem decidir quina.

Durant el temps que vostè ha estat director de la Politècnica, el nombre d'empreses que fan aportacions econòmiques a la UdG ha passat de 57 a 119.

Això és treballar amb el territori, treballar amb la societat. Certament, aquest és un dels resultats d'escoltar el territori i donar sortides a les seves necessitats. Totes aquestes empreses et demanen coses.

Què demanen les empreses?

Demanen pràctiques d'inserció laboral, convenis de transferència de tecnologia, i fins i tot adaptar alguns estudis a necessitats que ells puguin tenir.

Això ho demanen quatre empreses o és una petició generalitzada?

És una petició bastant generalitzada. Hi ha tot d'empreses que quan les visitem i els expliquem el que estem fent a la UdG obren els ulls. Podem donar respostes, però crec que no es comunica prou bé ni es donen les respostes que el territori necessita. I qui diu les empreses, diu totes les associacions, el món local, el món civil i el cultural. I això nosaltres ho farem. Contractarem promotors perquè facin aquesta feina.

L'avalen sis anys a la direcció de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.

Sí. Però qui es presenta al rectorat és Quim Salvi, no el director de la Politècnica. Cap de les persones que estaven al meu equip a la Politècnica formen part de la meva candidatura al rectorat.