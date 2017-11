Maria Àngels Pèlach optarà a dirigir l'Escola Politècnica de la Universitat de Girona

La doctora Maria Àngels Pèlach, actual sotsdirectora acadèmica de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona (UdG), ha confirmat que presentarà candidatura a les eleccions a la direcció del centre docent que se celebraran el proper mes de gener, i que ja han estat convocades per la junta electoral.

Aquestes eleccions hauran de decidir el nou director de l'EPS després que Quim Salvi, en el càrrec durant els darrers 6 anys, hagi renunciat perquè es presenta a les eleccions a rector de la UdG, que tindran lloc més aviat, els propers 29 i 30 de novembre.

Cap altre candidat no ha fet pública pel moment la seva intenció de concórrer a les eleccions a director de la Politècnica. En cas de resultar escollida, Maria Àngels Pèlach es convertiria en la primera dona que ocupa el càrrec de director d'aquest centre docent creat el 1992 amb la reestructuració universitària a Catalunya i la conseqüent creació de la Universitat de Girona.

El calendari electoral estableix que la formalització de candidatures tindrà lloc del 4 al 13 de desembre. La proclamació dels candidats es farà el 18 de desembre. La campanya electoral tindrà lloc del 9 al 14 de gener, ja que les vacances de Nadal retardaran la celebració dels comicis.

La votació, que serà electrònica, es podrà fer durant les jornades del 16 i el 17 de gener, i la proclamació provisional del guanyador, en el cas que no hi hagi segona volta, es farà el 22 de gener.

Maria Àngels Pèlach, encara precandidata, ha explicat en resposta a preguntes del Diari de Girona que aquest és «un repte que em fa il·lusió», i ha recordat que els darrers tres anys ja ha estat treballant amb l'equip de Quim Salvi. «M'agrada la seva forma de treballar», ha explicat Pèlach, que a més a més assegura que ha rebut el suport de «molta gent» que l'ha animada a presentar-se.

Pèlach coneix bé la gestió universitària perquè ha treballat com a coordinadora d'estudis d'Enginyeria Química i també va ser adjunta al vicerectorat de Recerca durant el mandat de Joan Batlle al rectorat de la UdG (2002-2005). A més, ha estat directora del Departament d'Enginyeria Química, Agraria i Tecnologia Agroalimentària.

Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989), és investigadora en el grup de recerca LEPAMAP (Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers) des de la seva creació, i ha col·laborat en l'aportació de recursos via projectes, convenis i serveis per tenir laboratoris d'enginyeria paperera, assaigs físics, i transformació de plàstics, entre d'altres.