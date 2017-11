Salvi demana el canvi i Bonet més UdG

El programa de Quim Salvi

Quim Salvi porta per lema «pel canvi». Un canvi que considera «absolutament necessari» perquè discrepa de les formes de fer de Sergi Bonet i creu que cal «recuperar la confiança» en la Universitat. Salvi posa la banya en la qual al seu parer és una pèrdua d'autonomia universitària «de les unitts i de les persones», que assegura que podrà contribuir a recuperar. També apunta al territori i diu que «convé recuperar la presència i influència» de la UdG en el territori, les aliances amb els ens locals i l'amistat i el treball conjunt amb els patrons per tal de «tenir el millor Parc Científic i Tecnològic».

Recerca i transferència

L'impuls de la recerca del coneixement i la seva transferència cap als estudiants i la societat és un dels punts forts del programa de Salvi, que creu que la universitat ha de ser més activa en posar eines a l'abast dels investigadors perquè puguin accedir més fàcilment a finançament específic. Promet dotar d'un fons d'ajut per a grups de recerca que, havent demostrat una solvència investigadora i una capacitat per a la captació de recursos de forma continuada, estiguin passant per un moment difícil.

Compromís social

El compromís social té un capítol propi també en el programa de Salvi, el qual defensa que «amb humilitat i generositat» cal retornar a la comunitat allò que la comunitat ens ha donat.

compromís les persones

Si un segon lema té Salvi, aquest és «el més important són les persones». En aquest sentit, es proposa estimular la complicitat d'estudiants, docents i treballadors per compartir un mateix objectiu: millorar el coneixement.

Docents i investigadors

Salvi sosté que l'autonomia universitària ha «disminuït dràsticament» i assegura que «podem acompanyar els infestigadors per augmentar la captació de finançament extern», a més d'introduir polítiques d'estalvi.



El programa de Sergi Bonet

El rector en funcions, Sergi Bonet, s'ha destacat pel seu compromís amb les causes socials, i lluny de desaprofitar aquesta seva peculiaritat, alerta ja a l'arrencada del programa que en moments «socioeconòmics i polítics ­complexos», la UdG ha de refermar el seu «compromís en la defensa de la llibertat d'expressió» i de respecte de «la diferència» i amb «els valors de la pau de la democràcia».

13.599 estudiants

En tots els programes electorals hi trobem la promesa del paradís, però el de Bonet treu rèdit a les faves comptades dels seus 4 anys de mandat. Així, qui ha situt rector de 2013 a 2017 pot presumir d'haver incrementat de 10.784 a 13.599 el nombre d'estudiants de graus, de 676 a 1.059 el d'estudiants de màster, i de 87 a 121 les tesis doctorals llegides. Així mateix, el pressupost ha passat de 87,1 a 91,5 milions.

Millorar el finançament

Una altra línia pròpia de Bonet ha estat la lluita per millorar el finançament universitari. El seu programa recull la promesa que la UdG ha de «liderar de nou», amb la complicitat d'altres universitats, l'estratègia per aconseguir acostar-se a la mitjana dels països de l'OCDE, que destinen un 1,22% del seu PIB a la despesa en educació, mentre que a Catalunya i a Espanya és el 0,8%. També demana reduir el preu de les matrícules.

Arrelament al territori

L'equip de Sergi Bonet proposa «seguir desenvolupant» la creació de càtedres «per i amb la complicitat del territori».

Transferència de coneixement

En l'apartat de transferència de coneixement, Bonet recorda els 5 milions destinats durant el seu mandat a contractes de gestors i promotors per a 18 mesos i la creació de 10 campus sectorials, com són els de l'Aigua, Turisme o el de Comunicació Cultural. També promet un impuls als programes de foment de la recerca i la transferència de coneixement científic, i posa com a exemple polítiques que ja ha aplicat.