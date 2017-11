Bonet revela que Girona té 3.000 famílies disposades a acollir estudiants en lloguer

El primer debat entre els dos aspirants a rector de la UdG va mostrar ahir un Sergi Bonet, actual rector en funcions, que en va tenir prou amb defensar les actuacions i línies de govern que ha dut a terme els darrers quatre anys al capdavant de la UdG, confrontat a un Quim Salvi, aspirant a ocupar el rectorat, que va fer retrets i crítiques per justificar la necessitat del canvi.

Els dos candidats a les eleccions que culminaran amb les votacions els pròxims dies 29 i 30 de novembre van trobar espais de consens, però també discrepàncies que doten de personalitat els respectius candidats i programes.

Convocat pel Consell d'Estudiants, el debat es va celebrar a la Facultat de Dret i va comptar amb un públic superior al centenar de persones. L'acte permetia la interacció a les xarxes socials amb l'etiqueta #CafèElectoralUdG.

Els dos candidats van compartir la idea que cal tendir a la gratuïtat dels estudis.



Les primeres espurnes

Les primeres espurnes van saltar quan se'ls va preguntar per la seva posició política davant l'existència de piquets en dies de vaga. Salvi, més moderat, va defensar el dret de vaga i també el dret al treball i a l'estudi, de manera que «els drets d'uns acaben quan trepitgen els dels altres». Bonet, que va diferenciar entre els piquets dels estudiants i «els altres que fa gent adulta», va dir que no es pot pretendre que els estudiants pensin com les persones de 50 anys d'edat, perquè «tindrem una societat morta». «Les mesures repressives no acompanyen» i «la joventut ha de ser rebel perquè si no el món no canviarà», va deixar anar Bonet.

Les diferències també es van notar arran d'una pregunta sobre l'encariment de l'habitatge. Bonet va descartar la construcció d'una residència d'estudiants i va proposar un programa de «famílies llogateres» que estan disposades a acollir un estudiant per un cost d'uns 100 o 150 euros mensuals. Segons Bonet, un estudi fet durant el seu mandat ha revelat que hi ha a Girona i les poblacions de l'entorn 3.000 famílies disposades a subscriure el programa.

En canvi, Salvi va defensar la construcció d'una o més residències per a estudiants a l'interior dels campus universitaris, que segons va explicar gestionaria una empresa privada i no comportaria costos per a la UdG.

Marcadament oposades van ser també les solucions donades al problema del transport públic, que Bonet vol solucionar creant una nova línia de bus urbà –la va definir com a «línia UdG»– que seria gratuïta i uniria els campus.

Per Salvi, això «no és realista» i és millor acordar amb l'Ajuntament una millora dels trajectes de la xarxa urbana de bus existent amb descomptes per als estudiants.

La crítica més dura del debat la va formular Quim Salvi quan va revelar el que per al gironí comú és totalment desconegut. I és que els laboratoris i les aules de la UdG «estan quedant obsolets i perden competitivitat». Salvi va lamentar que no hi ha wifi en molts d'aquests espais i va afirmar que la seva proposta de retornar l'autonomia als diferents centres docents permetria que ells mateixos presentessin solucions a l'obsolescència.

Bonet va admetre que les restriccions pressupostàries imposades pel sistema universitari limita la inversió en manteniment d'edificis i va reclamar a la Generalitat que recuperi el Pla Plurianual d'Inversions.

Per Bonet, les dimensions d'una universitat «petita» com la UdG permeten mantenir l'autonomia, i «descentralitzar té costos perquè duplica serveis, i en temps de crisi no et pots permetre determinades coses».



Tensió pel Parc Científic

Una pregunta sobre la gestió del Parc Científic, que ha entrat en liquidació, va tensar els candidats. Per Salvi, «no és una bona cosa aparèixer a la premsa com un fracàs» i «hem de recuperar aliances amb els patrons i amb el territori». Salvi va alertar que l'Estat espanyol pot portar empreses públiques al Parc que condicionin l'activitat investigadora.

Bonet va lamentar que cap dels patrons –Ajuntament, Diputació i Generalitat– no fessin efectiva l'aportació econòmica compromesa i deixessin caure el Parc. Va fer notar que el que va a liquidació és el 40% del Parc, i que no es perdrà l'activitat investigadora.

Finalment, preguntats per la conveniència que el rector es posicioni políticament, Salvi va confessar que porta el llaç de denúncia dels polítics empresonats, però com a rector «no s'ha de posicionar». En canvi, Bonet va ser contundent: «Jo penso que sí cal posicionar-se políticament. El rector ha de denunciar la repressió i la presó injusta, i defensar els dret humans».