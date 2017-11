El Teatre de Bescanó ofereix 640 entrades amb descompte

El 27 de gener s'enceta la nova programació del Teatre de Bescanó. Hi haurà 8 actuacions amb 80 entrades amb descompte, per tant, el teatre oferirà 640 entrades amb descompte, ha afirmat Quim Marcé, el director. Les primeres 40 entrades venudes de cada actuació tindran un 40% de descompte i les 40 següents un 30%. La programació de teatre-música té Pluja, de Guillem Albà i Clara Peya, i Cabareta, del Festival Grec de Barcelona. En quan a teatre per adults, hi haurà: La calavera de Connemara, de la Villarroel; El Comediant, de Cascai Teatre, i La broma final, de la Sala Muntaner. En l'apartat familiar-infantil hi ha Encantades, de Cia PocaCosa Teatre i El vestit pop de l'emperador. L'espectacle de circ és Des-hábitat, de Vaicen Circo.