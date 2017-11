Jonas Kaufmann, Plácido Domingo i Ermonela Jaho, primers noms de Peralada

El Festival Castell de Peralada comptarà en la seva programació lírica de 2018 amb les actuacions dels tenors Jonas Kaufmann i Plácido Domingo, i de la soprano Ermonela Jaho, segons ha avançat l'organització de l'esdeveniment, que se celebrarà entre juliol i agost de 2018.

Així, el cèlebre tenor alemany tornarà al festival per tercera vegada, després d'actuar amb gran èxit en les edicions del 2012 i 2014, en la nit del 28 de juliol.

En format de concert, Kaufmann, acompanyat per l'Orquestra Titular del Teatro Real, dirigida pel mestre Jochen Rieder, oferirà un repertori líric i operístic a l'Auditori Parc del Castell.

El concert líric està concebut perquè el públic «gaudeixi dels seus nombrosos registres i de la seva veu àmplia, rica en musicalitat i gran tècnica vocal, combinada a la perfecció amb els seus dots interpretatius», precisa l'organització del festival en un comunicat.

L'endemà, el 29 de juliol, arribarà per primera vegada al festival empordanès l'òpera Thaïs, de Jules Massenet, en versió concert.

L'aclamat tenor espanyol Plácido Domingo i la soprano albanesa Ermonela Jaho protagonitzaran una de les òperes més atractives del compositor francès, en un moment en el qual s'està redescobrint als teatres de tot el món.

Acompanyats pel cor i l'orquestra del Teatro Real sota la batuta del mestre Patrick Fournillier, completaran l'elenc vocal Michele Angelini, Jean Teitgen, Lídia Vinyes Curtis i Elena Copons.

L'òpera, inspirada en la novel·la Thaïs d'Anatole France, narra la història de dos personatges antagònics i els seus viatges personals de recorregut oposat; una cortesana que es redimeix davant Déu i un monjo que renunciarà a la seva fe per lliurar-se a l'amor i al desig per la cortesana egípcia.



Entrades a la venda

L'organització va posar ahir mateix a la venda les entrades per a aquests espectacles, que es poden adquirir a través del web del festival.

Un any més, per al públic interessat a assistir al festival des de Barcelona, l'organització habilitarà un autobús amb trajecte Barcelona-Peralada-Barcelona per a les nits amb espectacle a l'Auditori Parc del Castell.