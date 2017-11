L´Any Pedrolo inclou la reedició de «La terra prohibida» i un inèdit

L'Any Pedrolo, que commemorarà durant el 2018 el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo, arrenca amb la reedició de l'obra La terra prohibida (Comanegra), la publicació a l'abril d'una autoficció inèdita, i les ganes d'anar més enllà del Mecanoscrit del segon origen.

La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, va presentar ahir la professora Anna Maria Villalonga com a comissària de l'efemèride i al costat de la filla de l'escriptor lleidatà, Adelais, va reivindicar la vigència d'un autor, mort fa 27 anys, amb una obra ingent, «del qual podem dir que està per descobrir».

Encara que el gruix de les activitats es durà a terme durant l'any vinent, la maquinària editorial ha començat a posar-se en marxa i el primer que s'ha fet visible és el primer volum de La terra prohibida, que l'editor de Comanegra Joan Solà ha considerat com una de les seves obres amb un «major valor històric».

Per a Jordi Puig, de la mateixa editorial, es tracta d'un text, que inclou dues novel·les, escrites l'any 1957 i que van estar amagades fins al 1977 a la casa de Tàrrega de Pedrolo, un independentista declarat.

Puig sosté que en aquestes novel·les «mostra un retrat social molt honest del moviment independentista de mitjans segle passat».

El segon volum, amb dues novel·les més, en les quals continua explicant la peripècia de quatre personatges de la «resistència clandestina dels anys cinquanta que se senten en una terra ocupada», es publicarà el 2018.

També a l'abril pròxim veurà la llum un inèdit, del qual no s'ha volgut avançar molt, més enllà de comentar Adelais que es tracta d'un regal que li va fer el seu progenitor quan tenia quinze anys i li va dir que tant podia quedar-se'l i no publicar-ho com fer-ho al cap dels anys. Adelais creu que ara és un bon moment perquè aquesta autoficció d'unes 150 pàgines pugui ser llegida pels seguidors de Pedrolo.