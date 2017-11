Tens una idea educativa transformadora?

Els Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla arriben a la 40ena edició. Durant tot aquest temps han reconegut l'excel·lència pedagògica dels professors i les escoles capdavanteres i han apostat per una escola de qualitat on el català és la llengua comuna. El compromís amb l'escola en català continua més vigent que mai, tant pel que fa al reconeixement com a l´impuls de nous projectes. Amb els Premis Baldiri Reixac, la Fundació Carulla vol donar resposta als reptes de l'escola d'avui a les terres de parla catalana, amb el català com a tronc sòlid des d'on construir una escola de qualitat i enfortir la cohesió social.

En total, aquesta edició es donaran 101.000 euros a escoles, docents i alumnes, repartits de la següent manera: escoles (12 premis de 3.000 euros als millors projectes de centre i un de 4.000 € al Premi UOC d'innovació); professors i mestres (4 premis de 4.000 euros) i alumnes (50 premis de 900 euros).

La campanya del 40è aniversari dels Premis Baldiri Reixac la protagonitza l'actor Quim Masferrer i per donar-li la màxima difusió possible hem creat un web monogràfic dels premis www.impulsemelsbaldiri.cat



Durant els 40 anys dels Premis Baldiri Reixac s'han reconegut 25.000 alumnes, 500 escoles i 250 mestres i professors.

VOLS SER UNA ESCOLA BR? 12 premis de 3.000 euros als millors projectes de centre

La Fundació Carulla fa una aposta per projectes transversals d'escola que promoguin la renovació pedagògica i que estiguin compromesos amb la llengua catalana i la fomentin com a expressió de pensament, d'intercomprensió de la diversitat cultural i de comunicació per a la cooperació.

12 premis per a la concepció, el desenvolupament i l'aplicació d´un projecte de centre, que s'atorgarien de la següent manera: 6 premis a projectes que estimulin la transformació educativa i utilitzin la llengua i la cultura catalanes. 6 premis a projectes que utilitzen la llengua i la cultura catalanes com a eina de cohesió social.



Premi UOC d'Innovació

Entre totes les propostes presentades a la categoria de projectes de centre, s'atorgarà un premi de 4.000 euros promogut conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya per a un projecte que impulsi la transformació innovadora.

ETS UN DOCENT TRANSFORMADOR? 4 premis de 4.000 euros d'estímul a mestres i professors per a la transformació educativa de l'aula

Una aposta pels mestres i els professors que fomenten la innovació pedagògica a l'hora de resoldre els reptes que planteja la realitat de l'aula i n'impulsen la transformació educativa. Explicar el repte i formular la proposta pot tenir premi. 4 beques dotades amb 4.000 euros cadascuna per a la concepció, el desenvolupament i l'aplicació d'una proposta didàctica referida a qualsevol nivell escolar, àrea d'aprenentatge o àmbit de coneixement, que contribueixi a resoldre un repte de l'escola d'avui.



BALDIRITZA'T. 50 premis de 900 euros a alumnes compromesos, encuriosits i creatius

En aquest apartat, es busquen projectes que siguin en català o aranès, destaquin per creatius i compromesos, utilitzin les TIC, tractin sobre qualsevol àrea de coneixement i estiguin fets per alumnes d'ensenyament no universitari, ja sigui en equip o individualment. Presenta'l i podràs guanyar 900 euros, en forma de targeta regal ABACUS, per a materials adreçats a l'ensenyament-aprenentatge o llibres en català, en qualsevol format. Els premis es distribuiran de la següent manera: 10 premis a Cicle Infantil i Inicial, 10 premis a Cicle Mitjà i Superior, 10 premis a ESO i Cicles Formatius de Grau Mitjà, 10 premis a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, 10 premis a treballs que afectin diversos nivells o centres escolars.



Qui s'hi pot presentar?

Professors, alumnes, escoles, Zones Escolars Rurals (ZER), instituts, centres de formació d'adults, centres universitaris de formació del professorat, escoles de música i escoles d'educació especial d'arreu dels territoris de parla catalana.



Fins quan tens temps?

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 26 de gener de 2018.

Línia directa d'atenció a mestres i alumnes

932 09 09 48

Per a més informació:

www.impulsemelsbaldiri.cat

www.fundaciocarulla.cat