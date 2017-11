La «Col·lecció de fotografia contemporània 2004-2016» mostra la Girona d´avui

Una selecció de l'obra de 15 fotògrafs que han treballat sobre la ciutat de Girona ha donat lloc a la publicació d'un llibre i un recurs web sota el títol Col·lecció de fotografia contemporània 2004-2016, una iniciativa de l'Ajuntament de Girona en el marc del 20è aniversari de la creació del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.

Els 15 fotògrafs participants a la iniciativa són: Josep M. Oliveras, Jordi S. Carrera, Vari Caramés, Antonio Júlio Duarte, Manel Armengol, Joan Fontcuberta, Carlos Pérez Siquier, Txema Salvans, Bleda y Rosa, Isabel Muñoz, Ferran Freixa, Manolo Laguillo, Marcel Font, Juan Manuel Castro Prieto i Israel Ariño.

La creació d'aquesta col·lecció de fotografia respon al propòsit original d'aplegar obra de fotògrafs i fotògrafes contemporanis que es poguessin vincular a la ciutat i forma part dels objectius generals del CRDI, creat el setembre de 1997 amb la missió de conèixer, protegir i divulgar a la ciutadania el patrimoni documental en imatge a la ciutat de Girona.

El director del CRDI, Joan Boadas, afirma que té la voluntat de «continuar incrementant aquesta col·lecció» per la importància de tenir una mostra dels treballs dels autors més rellevants de la contemporaneïtat. A més, Boadas defensa el «compromís municipal de donar suport a la creació fotogràfica, ara amb més intensitat que mai».

Les fotografies es poden consultar i descarregar del recurs web. Entre elles hi ha el treball documental dels elements hidràulics que hi ha en el paisatge de Girona, fotografiats per Josep M. Oliveras; la recreació dels setges de Girona en base a maquetes i figures humanes a escala, en un treball de Joan Fontcuberta; la ciutat d'avui vista en blanc i negre, per Manolo Laguillo; sorprenents detalls de la ciutat, vistos per Carlos Pérez Siquier, o les imatges de les prostitutes de les carreteres dels entorns preses per Txema Salvans, entre d'altres.